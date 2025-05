Die Schwangerschaftswochen werden ab dem ersten Tag Ihrer letzten Periode berechnet. Normalerweise wird Ihr Baby nach 40 Wochen geboren. Sie sind in der ersten Woche noch gar nicht schwanger, denn die 40 Wochen beruhen darauf, wann Sie Ihre letzte Periode hatten, und nicht, wann ein Spermium in die Eizelle eingedrungen ist und diese „befruchtet“ hat. In der Regel beginnt die Schwangerschaft zum Ende der zweiten oder zu Beginn der dritten Woche, je nachdem, wann in Ihrem Körper der Eisprung stattgefunden hat.

Wie beginnt eine Schwangerschaft? Die Befruchtung ist der Beginn der Schwangerschaft. Ungefähr 14 Tage nach dem ersten Tag Ihrer letzten Periode setzen Ihre Eierstöcke eine Eizelle frei. Wenn Sie ein paar Tage vor oder nach dem Eisprung Geschlechtsverkehr haben, kann ein Spermium die Eizelle befruchten. Die Befruchtung erfolgt in den Gängen, die Ihre Eierstöcke mit Ihrer Gebärmutter verbinden. Dies sind die Eileiter. Die befruchtete Eizelle wird Zygote genannt. Von der Befruchtung bis zur Implantation