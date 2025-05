Der gesamte Fortpflanzungsapparat ist hormongesteuert, so auch die Pubertät. Hormone sind chemische Botenstoffe, die in bestimmten Teilen des Körpers hergestellt werden und die über das Blut verschickt werden, um anderen Teilen des Körpers mitzuteilen, was diese tun sollen.

Bei Mädchen beginnt die Pubertät, wenn die vom Gehirn ausgeschütteten Hormone dazu führen, dass sich die Eierstöcke entwickeln. Die Eierstöcke setzen dann das Hormon Östrogen frei. Östrogen löst die Entwicklung des Fortpflanzungsapparats des Mädchens aus, was Folgendes umfasst:

Brüste

Scheide

Eierstöcke (das paarig angelegte Organ, in dem sich die Eizellen befinden)

Gebärmutter (das Organ, in dem ein Fötus heranwächst, bevor er geboren wird)

Menstruationsperioden setzen normalerweise ein paar Jahre nach Beginn der Pubertät ein.