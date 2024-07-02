Was verursacht eine Neigung zu Blutergüssen und Blutungen?

Ein Blutgerinnsel ist ein Klumpen aus Material, den der Körper bildet, um ein blutendes Blutgefäß zu verschließen. Blutgerinnsel bestehen aus Dingen im Blutkreislauf, unter anderem:

Blutplättchen (zellähnliche Blutpartikel)

Speziellen Proteinen, die Gerinnungsfaktoren genannt werden

Probleme mit den Blutplättchen oder Gerinnungsfaktoren können dazu führen, dass das Blut nicht richtig gerinnen kann. Das Ergebnis sind übermäßige Blutungen oder Blutergüsse.

Ein Problem mit den Blutplättchen kann Folgendes umfassen:

Zu wenige Blutplättchen

Zu viele Blutplättchen

Blutplättchen, die nicht richtig funktionieren

Anwendung von sogenannten Thrombozytenaggregationshemmern wie Aspirin oder NSAR (nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen)

Bestimmte Krebsarten und schwere Infektionen können zu Problemen mit den Blutplättchen führen.

Eine Störung der Gerinnungsfaktoren kann durch Folgendes verursacht werden:

Leberversagen, wodurch nicht ausreichend Gerinnungsfaktoren gebildet werden

Eine Erbkrankheit, wie z. B. Hämophilie

Vitamin-K-Mangel; die Leber benötigt Vitamin K zur Bildung von Gerinnungsfaktoren.

Anwendung bestimmter Medikamente, wie z. B. Blutverdünner

Eine Erkrankung, die Gerinnungsfaktoren aufbraucht, wie Verbrauchskoagulopathie (disseminierte intravasale Gerinnung, DIC)

Patienten neigen ggf. zu Blutergüssen, weil die Blutgefäße einfach brüchiger sind als üblich (eine Erkrankung, die als Purpura simplex bezeichnet wird). Diese kommt häufig vor und ist selten eine Ursache zur Besorgnis, wenn keine anderen Symptome übermäßiger Blutungen vorliegen.