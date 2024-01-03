Was sind die Symptome für ein Chalazion oder ein Gerstenkorn?

Was sind die Symptome für ein Chalazion oder ein Gerstenkorn?

Im Augenlid bildet sich ein kleiner Knoten mit folgenden Eigenschaften:

Rot

Schmerzhaft

Geschwollen

Gereizt oder berührungsempfindlich

In der Regel verschwinden die Symptome eines Chalazion nach ein paar Tagen, aber der Knoten kann bis zu 8 Wochen lang bleiben.

Ein Gerstenkorn bricht normalerweise nach 2 bis 4 Tagen auf und lässt etwas Eiter ab, danach verschwindet es.