Immuntherapie für Krebs

Bei der Behandlung mit monoklonalen Antikörpern werden im Labor hergestellte Antikörper auf bestimmte Eiweiße auf der Zelloberfläche der Krebszellen angesetzt. Es gibt viele solcher Antikörper und andere werden erforscht. Trastuzumab ist ein solcher Antikörper, der den HER-2/neu-Rezeptor angreift, der bei 25 % der Frauen mit Brustkrebs auf der Oberfläche der Krebszellen vorhanden ist. Trastuzumab erhöht die Wirkung der Chemotherapeutika.

Rituximab ist bei der Behandlung von Lymphomen und chronisch-lymphatischer Leukämie sehr wirksam. An radioaktive Isotope gebundenes Rituximab kann helfen, die Strahlung direkt zu den Krebszellen zu transportieren.

Gemtuzumab-Ozogamicin, eine Kombination aus Medikament und Antikörper, wirkt bei manchen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie.

Mehrere monoklonale Antikörper verändern die Funktion von Immuncheckpoints, die zur Steuerung des Immunsystems beitragen und so die natürliche Immunabwehr des Körpers gegen Krebs aktivieren. Medikamente, die als Checkpoint-Hemmer bezeichnet werden, können Checkpoints blockieren. Dabei handelt es sich um Proteine auf bestimmten weißen Blutkörperchen, die Tumorzellen erkennen und an diese binden somit an der Aktivierung bzw. Deaktivierung der Immunreaktion beteiligt sind. Manche Krebsarten aktivieren diese Checkpoints und schalten die Fähigkeit des Immunsystems aus, den Krebs anzugreifen. Checkpoint-Inhibitoren sind Medikamente, die auf verschiedene Checkpoint-Proteine auf weißen Blutkörperchen, wie etwa CTLA-4 (Ipilimumab und Tremelimumab), PD1 (Cemiplimab, Dostarlimab, Nivolumab und Pembrolizumab) oder PD-L1 (Durvalumab, Atezolizumab und Avelumab) abzielen und es dem Immunsystem ermöglichen, den Krebs anzugreifen. Checkpoint-Inhibitoren werden manchmal allein oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen zur Krebsbekämpfung verabreicht.