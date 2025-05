Ernährung und Krebs

In einigen Studien wurden in Ländern, in denen die Fettzufuhr höher ist, höhere Raten einiger Krebserkrankungen wie z. B. Brustkrebs festgestellt. Allerdings wurde in keiner Studie festgestellt, dass eine Verringerung der Fettzufuhr das Krebsrisiko senkt. Wichtiger ist jedoch, dass Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil an gesättigten Fetten auch viele Kalorien enthalten und zur Fettleibigkeit beitragen können, die ein Risikofaktor für Krebs oder andere Gesundheitsprobleme ist.