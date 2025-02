Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Ganglien sind gallertige Knoten an den Gelenken oder den Sehnenscheiden der Hände und Handgelenke.

Es ist nicht bekannt, warum sich Ganglien entwickeln.

Ganglien verursachen in der Regel keine Symptome.

Ärzte gründen die Diagnose auf einer Untersuchung.

Wenn die Ganglien Symptome verursachen, wird die Flüssigkeit mit einer Nadel abgezogen oder das Ganglion chirurgisch entfernt.

(Siehe auch Überblick über Erkrankungen der Hände).

Sie treten gewöhnlich zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr auf. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. Meist entstehen Ganglien an der Rückseite des Handgelenks. Gelegentlich entstehen Ganglien auch auf der Vorderseite des Handgelenks, in der Handfläche am Fingeransatz oder an der Rückseite der Finger, wenige Millimeter hinter der Nagelhaut. Diese Form wird auch Schleimzyste genannt.

Ganglien (Überbein) Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Warum sie am Handgelenk auftreten, ist unbekannt; möglicherweise ist eine vorherige Verletzung die Ursache. An der Rückseite der Finger ist gewöhnlich eine Entzündung des Fingerendgelenks der Grund für die Ganglienbildung. In den meisten Fällen führt ein Ganglion nicht zu einer Arthritis.

Symptome von Ganglien Ganglien sind feste, glatte, runde oder ovale knotenartige Schwellungen unter der Haut. Sie enthalten eine klare, gallertige, meist klebrige Masse. Gewöhnlich sind sie schmerzlos; sie können aber Beschwerden verursachen.

Diagnose von Ganglien Die Diagnose der Ganglien erfolgt durch Untersuchung der Hand.