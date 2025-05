University of Virginia School of Medicine

Das epidemische Fleckfieber ist eine Rickettsiose, die von Rickettsia prowazekii verursacht und durch Läuse sowie gelegentlich nach einem Kontakt mit Flughörnchen verbreitet wird.

Menschen mit epidemischem Fleckfieber leiden unter Fieber, starken Kopfschmerzen und extremer Erschöpfung, und 4 bis 6 Tage später macht sich ein Ausschlag bemerkbar.

Um die Infektion zu diagnostizieren, testen Ärzte eine Probe des Ausschlags und führen manchmal Bluttests durch.

Epidemisches Fleckfieber wird mit einem Antibiotikum behandelt.

Das Waschen und Trocknen von befallenen Kleidungsstücken bei hohen Temperaturen kann helfen, eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

Rickettsien sind eine Bakterienart, die nur in einem anderen Organismus überleben kann. Die Rickettsien, die das epidemische Fleckfieber verursachen, leben normalerweise im Menschen (Wirt). In Nordamerika können diese Rickettsien aber auch in Flughörnchen vorkommen.

Die Infektion kann überall auf der Welt vorkommen. Sie wird in der Regel von Kleiderläusen übertragen, wenn ihr Kot durch Risse in der Haut oder manchmal über die Schleimhäute der Augen oder des Mundes in den Körper gelangt. In den Vereinigten Staaten leiden Personen gelegentlich nach einem Kontakt mit Flughörnchen am epidemischen Fleckfieber.

Diese Infektion wird als epidemisches Fleckfieber bezeichnet, weil sie in der Vergangenheit große Ausbrüche (Epidemien) verursacht hat, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Solche Epidemien sind heutzutage selten, aber kleinere Ausbrüche sind vor Kurzem in Afrika aufgetreten. Das epidemische Fleckfieber breitet sich am besten in überfüllten, unhygienischen Bedingungen aus, wie es bei Krieg oder Unruhen oder in Gegenden mit extremer Armut der Fall ist.

Symptome des epidemischen Fleckfiebers Ungefähr 7 bis 14 Tage, nachdem die Bakterien in den Körper eingedrungen sind, setzen plötzlich die Symptome des epidemischen Fleckfiebers ein. Betroffene leiden an Fieber und starken Kopfschmerzen und fühlen sich müde. Vier bis sechs Tage später kommt es zu einem Ausschlag, Der Ausschlag beginnt in der Regel auf der Brust und breitet sich auf die Arme und Beine aus. Manchmal vergrößert sich die Milz. Bei einer schweren Infektion kann der Blutdruck sehr stark abfallen, die Nieren können versagen, und es kann zu Gangrän und/oder einer Lungenentzündung kommen. Unbehandelt kann epidemisches Fleckfieber tödlich verlaufen; das Sterberisiko steigt mit zunehmendem Alter.

Diagnose des epidemischen Fleckfiebers Untersuchung durch den Arzt

Biopsie und Untersuchung des Ausschlags

Bluttests Die Diagnose des epidemischen Fleckfiebers wird anhand der Symptome in Betracht gezogen, insbesondere wenn der Betroffene Körperläuse hat oder in Gegenden war, in denen ein Ausbruch stattgefunden hat. Um die Diagnose zu bestätigen, führen die Ärzte möglicherweise einen Immunfluoreszenztest durch, für den eine Probe von der betroffenen Haut (Biopsie) entnommen wird. Oder sie können die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) einsetzen, um die Bakterien schneller nachzuweisen. Ärzte können Bluttests durchführen, um Antikörper gegen die Bakterien festzustellen. Ein einmaliger Test ist jedoch nicht ausreichend. Der Test muss 1 bis 3 Wochen später wiederholt werden, um zu kontrollieren, ob sich der Antikörperspiegel erhöht hat. Aus diesem Grund sind Antikörpertests nicht hilfreich, um die Infektion unmittelbar nach der Erkrankung zu diagnostizieren, aber sie können bei der Bestätigung der Diagnose später hilfreich sein.

Behandlung des epidemischen Fleckfiebers Ein Antibiotikum Die Behandlung umfasst in der Regel Doxycyclin (ein Antibiotikum aus der Gruppe der Tetracycline), das geschluckt wird. Patienten nehmen das Antibiotikum ein, bis sich ihr Zustand bessert und sie 24 bis 48 Stunden kein Fieber gehabt haben, mindestens jedoch 7 Tage lang. Auch wenn einige Tetracycline, die länger als 10 Tage eingenommen werden, bei Kindern unter 8 Jahren zu Zahnverfärbungen führen können, wird ein kurzer Zyklus (5 bis 10 Tage) von Doxycyclin empfohlen, wobei es zu keiner Zahnverfärbung oder Schwächung des Zahnschmelzes kommt (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining).

Vorbeugung gegen epidemisches Fleckfieber Maßnahmen zur Eindämmung von Läusen können dazu beitragen, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Zum Beispiel sollten von Läusen befallene Kleidungsstücke und Bettwäsche mit heißem Wasser gewaschen und bei hohen Temperaturen getrocknet oder chemisch gereinigt werden. Außerdem sollten Menschen den Kontakt mit Flughörnchen und ihren Nestern vermeiden. Von Läusen befallene Personen können Lindan oder Malathion (verschreibungspflichtige Medikamente) auf die Haut auftragen, um die Läuse abzutöten. Da Kleiderläuse jedoch in der Kleidung und der Bettwäsche des Menschen und nicht auf der Haut leben (wie Kopf- und Filzläuse), reicht die Behandlung der Kleidung und des Bettzeugs in der Regel aus. Bettwäsche und Kleidung sollten mindestens einmal pro Woche in heißem Wasser (> 54 °C) gewaschen und bei großer Hitze getrocknet werden. Nicht waschbare Kleidung und Gegenstände können chemisch trockengereinigt oder 2 Wochen lang in einem Plastikbeutel versiegelt aufbewahrt werden. Bettwäsche und Kleidung können auch mit dem Insektizid Permethrin behandelt werden.