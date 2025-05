Lassa-Fieber und südamerikanisches hämorrhagisches Fieber

Die Symptome des Lassa-Fiebers und des auf Arenaviren zurückzuführenden südamerikanischen hämorrhagischen Fiebers beginnen gewöhnlich etwa 5 bis 16 Tage nach dem Kontakt mit dem Virus. Die Infektion verursacht Fieber, ein allgemeines Krankheitsgefühl (Unwohlsein), Schwäche, diffuse Körperschmerzen, Durchfall und Erbrechen. In den darauffolgenden 4 bis 5 Tagen können Schmerzen im Brustkorb, Halsschmerzen, Husten und Erbrechen auftreten. Etwa 80 Prozent der Fälle von Lassa-Fieber verlaufen leicht und werden oft nicht einmal diagnostiziert. Etwa 20 Prozent der Infizierten entwickeln jedoch schwere Symptome.

Bei schwerem Lassa-Fieber können Gesicht und Hals anschwellen, sich Flüssigkeit in der Lunge ansammeln, es aus Mund, Nase, Scheide oder Verdauungstrakt bluten und der Blutdruck absinken (siehe World Health Organization [WHO]: Lassa fever). Ungefähr 20 bis 30 Prozent der Patienten mit Lassa-Fieber verlieren ihr Hörvermögen. Die Taubheit kann dauerhaft sein.

Typische Symptome des südamerikanischen hämorrhagischen Fiebers sind Mund-, Nase-, Magen- und Darmtraktblutungen. Offensichtliche Blutungen sind beim Lassa-Fieber weniger üblich. Allerdings treten mitunter Blutungen aus Punktionswunden, dem Zahnfleisch oder der Nase und unter der Haut auf (was aussieht wie kleine lilfafarbene Punkte). Wenn der Tod eintritt, ist er meist die Folge eines Schocks infolge des umfangreichen Austretens von Flüssigkeit aus Blutgefäßen.

In der Regel kommt es 7 bis 31 Tage nach Symptombeginn zum Einsetzen der Genesung oder zum Tod. Etwa 15 bis 20 Prozent der wegen schwerem Lassa-Fieber ins Krankenhaus eingewiesenen Personen sterben an der Krankheit (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Lassa Fever Signs and Symptoms).

Die Krankheit verläuft während der Schwangerschaft schwer, insbesondere im 3. Trimester. Die meisten infizierten schwangeren Frauen verlieren den Fötus (CDC: Lassa Fever Signs and Symptoms).