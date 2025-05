Louis-Bar-Syndrom (Ataxia teleangiectatica)

Bewegungsstörungen (Ataxie) entwickeln sich für gewöhnlich, wenn das Kind zu laufen beginnt; sie können aber auch später, bis nach Ende des 4 Lebensjahres, auftreten. Die Sprache wird undeutlich und zunehmende Muskelschwäche führt letztlich zu schwerer Behinderung. Es sind fortschreitende geistige Behinderungen möglich.

Zwischen dem 1. und 6. Lebensjahr (häufig aber erst ab dem 4. Lebensjahr) beginnen sich die Kapillaren in der Haut und in den Augen zu erweitern und treten sichtbar hervor. Die erweiterten Kapillaren (Teleangiektasie), sogenannte Besenreiser, sind gewöhnlich im Augapfel, an den Ohren und seitlich am Hals am deutlichsten sichtbar.

Teleangiektasien Bild Foto von Thomas Habif, MD.

Ebenso kann das endokrine System betroffen sein, was bei Jungen zu kleinen Hoden und in beiden Geschlechtern zu Unfruchtbarkeit und Diabetes führen kann.

Nasennebenhöhlen- und Lungeninfektionen kommen wiederholt vor und führen oft zu einer Lungenentzündung und chronischen Lungenerkrankungen wie Bronchiektasen (irreversible Erweiterung der Bronchien aufgrund einer chronischen Entzündung der Atemwege).

Das Risiko für Krebs, insbesondere für Leukämie, Lymphom, Gehirntumoren und Magenkrebs, ist erhöht.

Beim Louis-Bar-Syndrom kommt es im fortgeschrittenen Stadium zu Lähmungen (Paralyse) und Demenz, bevor die Betroffenen im Alter von etwa 30 Jahren versterben.