Angeborene Immunität

Makrophagen entwickeln sich aus bestimmten weißen Blutkörperchen, den sogenannten Monozyten. Monozyten werden zu Makrophagen, wenn sie aus dem Blutkreislauf in Körpergewebe einwandern.

Monozyten wandern in die Gewebe ein, wenn dort eine Infektion vorliegt. Dort nehmen sie innerhalb von etwa 8 Stunden beträchtlich an Größe zu und produzieren in ihrem Inneren kleine Körnchen (Granula) und werden so zu Makrophagen. (Alle Arten von weißen Blutkörperchen, die solche Granula haben, werden auch Granulozyten genannt.) Diese Körnchen sind mit Enzymen und anderen Substanzen gefüllt, die das Abtöten und die Verdauung von Bakterien und anderen fremden Zellen unterstützen.

Makrophagen verbleiben in den Geweben. Sie verschlingen Bakterien, fremde Zellen sowie geschädigte und tote Zellen. (Der Vorgang des aktiven Verschlingens von Mikroorganismen, anderen Zellen oder Zellfragmenten wird als Phagozytose bezeichnet. Die „Fresszellen“ heißen entsprechend Phagozyten.)

Makrophagen sondern Substanzen ab, die andere weiße Blutkörperchen an den Ort einer Infektion locken. Des Weiteren helfen sie T-Zellen bei der Erkennung von Eindringlingen und übernehmen auch eine Rolle bei der erworbenen Immunität.