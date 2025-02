Überblick über die Funktion von Magnesium im Körper

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Magnesium ist einer der Elektrolyten im Körper. Das sind Mineralstoff, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie dem Blut eine elektrische Ladung tragen. Das meiste Magnesium im Körper ist jedoch nicht geladen und an Proteine gebunden oder in Knochen gespeichert. (Siehe auch Elektrolyten im Überblick.)

Die Knochen enthalten etwa die Hälfte des Magnesiums im Körper. Blut enthält sehr wenig davon. Magnesium ist unerlässlich für den Aufbau von Knochen und Zähnen sowie für eine normale Nerven- und Muskelfunktion. Viele Enzyme im Körper sind für ihre Funktion von Magnesium abhängig. Magnesium hängt auch mit dem Stoffwechsel von Kalzium und dem Stoffwechsel von Kalium zusammen. Um einen normale Konzentration von Magnesium im Blut aufrechtzuerhalten, müssen Erwachsene täglich 310 bis 420 Milligramm Magnesium zu sich nehmen.

Der Magnesiumgehalt im Blut hängt weitgehend davon ab, wie der Körper Magnesium aus der Nahrung bezieht und dieses wieder über den Urin und Stuhl ausscheidet, und weniger von den Gesamtvorräten von Magnesium des Körpers. Der Magnesiumspiegel im Blut kann:

zu hoch sein (Hypermagnesiämie)

zu niedrig sein (Hypomagnesiämie)