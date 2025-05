Überblick über die Funktion von Kalium im Körper

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Kalium ist einer der Elektrolyten im Körper. Das sind Mineralstoffe, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie dem Blut eine elektrische Ladung tragen. (Siehe auch Elektrolyten im Überblick.)

Das meiste Kalium im Körper befindet sich innerhalb der Zellen. Kalium ist wichtig für die normale Funktion von Zellen, Nerven und Muskeln.

Der Körper muss den Kaliumspiegel im Blut innerhalb enger Grenzen aufrechterhalten. Ein zu hoher (Hyperkaliämie) oder zu niedriger (Hypokaliämie) Kaliumspiegel im Blut kann ernsthafte Auswirkungen haben, z. B. Herzrhythmusstörungen oder sogar Herzstillstand. Der Körper kann den in den Zellen gelagerten, großen Kaliumspeicher verwenden, um den Kaliumspiegel im Blut konstant zu halten.

Wussten Sie ...

Der Körper passt die aufgenommene Kaliummenge an die abgegebene Menge an, um den richtigen Kaliumspiegel zu halten. Kalium wird über Nahrung und elektrolythaltige Getränke (mit Potassium) aufgenommen und primär über den Urin ausgeschieden. Etwas Kalium geht auch über den Verdauungstrakt und den Schweiß verloren. Gesunde Nieren können die Ausscheidung von Kalium anpassen, um Schwankungen in der Ernährung auszugleichen.

Einige Medikamente und bestimmte Erkrankungen beeinflussen den Austausch von Kalium zwischen den Zellen und ihrer Umgebung, was sich erheblich auf den Kaliumspiegel im Blut auswirkt.