Besenreiser sind vergrößerte kleine Venen, die unter der Haut sichtbar sind.

(Siehe auch Überblick über das venöse System.)

Erscheinungsbild von Besenreisern Besenreiser am Bein Besenreiser (auch Telangiektasien genannt) sind kleine Venen, die sich vergrößern und unter der Haut sichtbar werden. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Robert S. Porter. Besenreiser im Gesicht Besenreiser (auch Telangiektasien genannt) sind kleine Venen, die sich vergrößern und unter der Haut sichtbar werden. © Springer Science+Business Media

Viele Menschen haben Besenreiser. Diese sind vergrößerte Kapillaren. Kapillaren sind winzige, sehr dünnwandige Gefäße, die eine Art Brücke zwischen den Arterien darstellen, in denen das Blut vom Herzen wegfließt, und Venen, die es zum Herzen zurücktransportieren.

Besenreiser in den Beinen können durch den Druck des Bluts aus den Krampfadern entstehen. Allerdings können Besenreiser auch bei Personen ohne Krampfadern auftreten. Wenn bei Personen ohne Krampfadern Besenreiser auftreten, wird die Ursache in der Regel in hormonellen Veränderungen vermutet, die noch nicht vollständig geklärt sind. Eine hormonelle Ursache würde erklären, warum Besenreiser am häufigsten bei Frauen auftreten, vor allem während der Schwangerschaft.

Besenreiser verursachen in der Regel keine Symptome, es kann jedoch bei manchen zu Schmerzen oder Brennen kommen. Ärzte erkennen Besenreiser am Aussehen. Hier sind keine Tests erforderlich.