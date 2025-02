Schweißflechte ist ein juckender Hautausschlag, der entsteht, weil der Schweiß nicht austreten kann.

(Siehe auch Einführung in Störungen der Regulierung der Körpertemperatur durch Schwitzen.)

Er entsteht, wenn die engen Schweißausführungsgänge verstopfen, so dass der Schweiß nicht an die Hautoberfläche abfließen kann. Der Schweiß verursacht eine Entzündung, die Reizung (Kribbeln), Juckreiz und einen Ausschlag in Form von kleinen Knötchen und sehr kleinen Bläschen hervorruft. Mitunter können die Knötchen schmerzhaft sein.

Schweißflechte kommt vor allem in warmem und feuchtem Klima und bei Menschen, die stärker schwitzen, vor, allerdings kann sie auch in Regionen mit kälterem Klima bei Menschen auftreten, die sich zu warm anziehen, oder bei Krankenhauspatienten. Oftmals tritt sie dort auf, wo Haut auf Haut trifft, so beispielsweise unter den Brüsten, zwischen den Oberschenkeln und unter den Armen. Sie tritt auch an jenen Stellen auf, wo die Haut über längere Zeit von Kleidung bedeckt ist oder auf eine andere Oberfläche trifft, wie etwa bei Patienten im Krankenhaus, die im Krankenhausbett auf dem Rücken liegen.

Was verursacht Schweißflechte?

Schweißflechte Einzelheiten ausblenden Das Foto zeigt den für Schweißflechte typischen Ausschlag mit kleinen Knötchen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. David M. Pariser.

Diagnose einer Schweißflechte Untersuchung durch den Arzt Die Schweißflechte wird auf der Grundlage des Erscheinungsbildes des Ausschlags und je nachdem, ob sich die Person in einer warmen Umgebung aufgehalten hat, zu dick angezogen war oder bettlägerig im Krankenhaus war, diagnostiziert.