Sonnenbrand ist das Ergebnis einer kurzen (akuten) übermäßigen Bestrahlung mit UV-Licht.

Ein Sonnenbrand führt zu schmerzhaft geröteter Haut und kann manchmal Blasen, Fieber und Schüttelfrost auslösen.

Durch Vermeidung einer übermäßigen Sonnenexposition und die Anwendung von Sonnenschutzmitteln kann man Sonnenbränden vorbeugen.

Kalte und feuchte Kompressen, Feuchtigkeitsspender und nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) können die Schmerzen lindern, bis der Sonnenbrand heilt.

Die Dauer der Sonnenexposition, die zu einem Sonnenbrand führt, variiert in Abhängigkeit der Menge an Melanin in der Haut (was normalerweise dem Grad der Pigmentierung entspricht), der Fähigkeit der Haut, mehr Melanin zu produzieren, und dem Anteil der UV-Strahlen im Sonnenlicht an dem Tag, an dem die übermäßige Sonnenbestrahlung stattfindet.

Sonnenbrände führen zu schmerzhaft geröteter Haut. Schwere Sonnenbrände können außerdem Schwellungen und Blasen verursachen. Die Symptome können bereits eine Stunde nach der Exposition eintreten und ihren Höhepunkt innerhalb von drei Tagen (in der Regel zwischen 12 und 24 Stunden) erreichen. Bei schwerem Sonnenbrand kann es zu Fieber, Schüttelfrost und Schwächeanfällen und in seltenen Fällen sogar zum Schock (gekennzeichnet durch extrem niedrigen Blutdruck, Ohnmacht und lähmende Müdigkeit) kommen.

Leichter Sonnenbrand Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt gerötete Haut auf dem Rücken und den Armen einer Person mit leichtem Sonnenbrand. SINCLAIR STAMMERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Schwerer Sonnenbrand Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mehrere Tage nach einem Sonnenbrand kann sich bei hellhäutigen Menschen die Haut des verbrannten Bereichs ablösen, was oft mit Juckreiz einhergeht. Diese Stellen, an denen sich die Haut gepellt hat, sind mehrere Wochen lang noch stärker sonnenbrandgefährdet als die übrige Haut. Durch Sonnenbrand geschädigte Haut kann sich entzünden, insbesondere wenn sie sich abgeschält hat. Es kann zum Auftreten von dauerhaft bestehenden braunen Flecken kommen, die als Lentigines bezeichnet werden. Menschen, die in jungen Jahren schwere Sonnenbrände erlitten haben, haben ein größeres Risiko, an Hautkrebs, insbesondere an Melanomen, zu erkranken, selbst wenn sie inzwischen nicht mehr viel Zeit in der Sonne verbringen.

Wussten Sie ...

Behandlung von Sonnenbrand Kalte Kompressen und andere beruhigende, kühlende Hautanwendungen

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Manchmal antibiotische Sonnenbrandcremes Kalte und feuchte Kompressen können gereizte und heiße Stellen lindern, aber auch Aloe Vera und frei verkäufliche Haut-Moisturizer; Produkte ohne Anästhetika oder Duftstoffe (weil diese die Haut möglicherweise reizen oder sensibilisieren und zu allergischen Reaktionen führen würden) werden empfohlen. NSAR zum Einnehmen lindern den Schmerz und die Entzündung. Produkte wie Vaseline (Petrolatum) sollten bei schweren Sonnenbränden vermieden werden. Auf die Haut aufgetragene Kortikosteroide scheinen keine größere Wirkung zu haben als kalte Kompressen. Salben oder Lotionen, die Anästhetika enthalten (wie Benzokain und Diphenhydramin), können vorübergehend die Schmerzen lindern, sollten aber vermieden werden, weil sie gelegentlich eine allergische Reaktion auslösen können. Bestimmte antibiotische Sonnenbrandcremes sind nur bei schwerer Blasenbildung erforderlich. Die meisten Sonnenbrandblasen brechen von alleine auf und müssen nicht aufgestochen oder entleert werden. Sonnengeschädigte Haut infiziert sich selten; ist das jedoch der Fall, verzögert es die Heilung. Je nachdem, wie schwer die Infektion ist, können rezeptpflichtige Antibiotika notwendig sein. Sonnengeschädigte Haut beginnt innerhalb weniger Tage damit, sich selbst zu heilen; eine komplette Heilung kann aber Wochen dauern. Nachdem die sonnengeschädigte Haut abgepellt ist, sind die darunter zum Vorschein kommenden Schichten zunächst noch dünn und anfänglich sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht und müssen mehrere Wochen lang geschützt werden.