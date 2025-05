Dartmouth Geisel School of Medicine

Tinea pedis ist eine dermatophyte (Pilz)Infektion der Füße.

Symptome der Tinea pedis umfassen eine zunehmende Schuppung der Füße und gelegentlich Rötungen und Juckreiz.

Die ärztliche Diagnose stützt sich auf die Untersuchung der Füße.

Die Behandlung umfasst die Anwendung von Antimykotika direkt auf den betroffenen Stellen oder gelegentlich von oralen Antimykotika sowie Maßnahmen zur Trockenhaltung der Füße.

Fußpilz (Tinea pedis) Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif.

Es handelt sich bei Tinea pedis um die häufigste Unterart der Dermatophytose, da schwitzende Füße zu einer Ansammlung von Feuchtigkeit in den warmen Bereichen zwischen den Zehen führen, wodurch Pilzwachstum begünstigt wird. Die Infektion kann sich von Person zu Person ausbreiten, in öffentlichen Duschen und Bädern oder in anderen feuchten Umgebungen, wo sich infizierte Menschen barfuß bewegen. Auch Menschen, die enge Schuhe tragen, sind gefährdet. Die Infektion wird meist durch den Pilz Trichophyton verursacht.

Symptome von Fußpilz Abschuppung der gesamten Fußsohle bei Fußpilz (Tinea pedis) Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif. Abschuppung der Fußsohle bei Fußpilz (Tinea pedis) Bild © Springer Science+Business Media Der Pilz kann leichte Schuppenbildung mit oder ohne Rötung oder Juckreiz verursachen. Die Schuppenbildung kann nur einen kleinen Bereich (insbesondere zwischen den Zehen) oder die gesamte Fußsohle betreffen. Manchmal ist die Schuppenbildung sehr stark, mit Zerfall und schmerzhaften Rissen (Fissuren) der Haut. Es können sich mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen entwickeln. Mit der Zeit kann sich die Haut an den Sohlen verdicken. Da die Haut durch den Pilz rissig werden kann, kann Tinea pedis zu bakteriellen Infektionen führen, vor allem bei älteren Erwachsenen und Personen mit schlecht durchbluteten Füßen.

Diagnose von Fußpilz Ärztliche Untersuchung der Füße

Manchmal Untersuchung von Hautabschabungen Die Diagnose der Tinea pedis ist meist offensichtlich und basiert in der Regel auf den Symptomen und dem Aussehen der betroffenen Bereiche. Falls die Diagnose nicht offensichtlich ist, wird Haut abgeschabt und unter dem Mikroskop untersucht.