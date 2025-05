Hautanhängsel (Akrochordons; weiche Fibrome) Von Dartmouth Geisel School of Medicine Denise M. Aaron , MD , Überprüft/überarbeitet Sept. 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN Kurzinformationen

Hautanhängsel sind kleine, weiche, fleischfarbene oder etwas dunklere Hautlappen, die in erster Linie am Hals, in den Achselhöhlen und in der Leistengegend auftreten.