Beim Zahnen brechen die Zähne durch das Zahnfleisch.

Kinder bekommen ihren ersten Zahn in der Regel im Alter von 6 Monaten und entwickeln normalerweise bis zum Alter von 2 1/2 Jahren ein vollständiges Milchgebiss mit 20 Zähnen.

Bevor ein neuer Zahn erscheint, weinen viele Kinder, sind reizbar, schlafen und essen schlecht. Wenn der Zahn durchbricht, haben viele Kinder gerötetes und schmerzendes Zahnfleisch, lassen Speichel aus dem Mund fließen und kauen ununterbrochen auf Gegenständen wie Spielzeug und den Querstreben ihrer Krippe herum.

Tabelle Zahndurchbruchzeiten von Milchzähnen Tabelle

Das Zahnen löst kein Fieber aus (Temperatur über 38 °C). Kinder mit Fieber und besonders unruhige Kinder sollten von einem Arzt auf eine Infektion hin untersucht werden lassen, denn diese Symptome sind nicht durch das Zahnen bedingt.

Wussten Sie ...

Das Kauen auf Gegenständen, die hart (z. B. Kekse für zahnende Kinder) oder kalt sind (z. B. ein Zahnring aus hartem Gummi oder mit Gel) kann einem zahnenden Kind Erleichterung verschaffen. Hilfreich kann es auch sein, die Zahnleiste des Kindes mit den Fingern oder Eis zu massieren. Bei sehr starken Schmerzen kann den Kindern mit nach Gewicht dosiertem Paracetamol oder Ibuprofen geholfen werden.

Zahnungshilfen, die das Kind um den Hals trägt, wie z. B. Halsketten oder Perlen, sollten vermieden werden, da sie das Risiko für Ersticken und Strangulation erhöhen.

Zahnungsgele werden nicht empfohlen, da sie zur Schmerzlinderung nicht besser wirken als andere Maßnahmen, und manche Gels die potenziell gefährliche Substanz namens Benzocain enthalten. Benzocain kann in seltenen Fällen eine schwerwiegende Krankheit namens Methämoglobinämie nach sich ziehen, bei der die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren, beeinträchtigt wird.