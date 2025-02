Schlafverhalten bei Neugeborenen und Säuglingen

Da das Nervensystem des Neugeborenen noch unreif ist, haben Neugeborene ein großes Schlafbedürfnis. Allerdings schlafen sie selten länger als ein, zwei Stunden am Stück, unabhängig davon, ob nachts oder tagsüber. Mit 4 bis 6 Wochen hat sich der Schlaf-Wach-Rhythmus der meisten Säuglinge dann bei 4 Stunden Wachsein und 4 Stunden Schlafen eingependelt. Nach 4 bis 6 Monaten können Säuglinge meist einen Tag-Nachtschlaf-Rhythmus einhalten. Mit 1 Jahr schlafen die meisten Kinder nachts 8 bis 9 Stunden lang durch. In den ersten Jahren sind Schlafstörungen jedoch häufig und können zu unterschiedlichen Zeiten auftreten (siehe Schlafprobleme bei Kindern).

Faktoren, die das Schlafmuster beeinflussen, hängen vom Alter ab. Im Alter von 9 Monaten und dann wieder mit 18 Monaten kommen Schlafstörungen häufiger vor, aufgrund von:

Entwicklung von Trennungsangst.

Die Kinder werden selbstständiger und kontrollieren ihre Umgebung.

Sie machen vielleicht lange Mittagsschlaf.

Sie haben vor dem Schlafengehen zu viele Eindrücke erlebt.

Albträume kommen vielleicht häufiger vor.

Die Eltern können dem Säugling dabei helfen, zu einem regelmäßigen Nachtschlaf zu finden, indem sie das Kind spät abends keinen starken Reizen mehr aussetzen oder sonst wie stimulieren. Ebenso wichtig ist es – auch für eine normale Sehentwicklung –, dass das Zimmer, in dem das Kind schläft, abgedunkelt ist. Bereits ganz junge Säuglinge sollten dazu angehalten werden, allein einzuschlafen und nicht in den Armen von Vater oder Mutter. Damit soll erreicht werden, dass sie nicht in Panik geraten, wenn sie nachts allein aufwachen, sondern von selbst wieder in den Schlaf finden.

Um die Gefahr des plötzlichen Kindstodes zu reduzieren, sollten Säuglinge immer auf dem Rücken liegen und nicht auf dem Bauch oder auf der Seite. Diese Empfehlung hat dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren weniger Kinder an SIDS gestorben sind. Wegen der Erstickungsgefahr sollten Säuglinge auch nicht mit weichen Kissen, Spielzeug oder schweren Decken schlafen, die die Atmung behindern könnten. Um einem plötzlichem Kindstod (SIDS) vorzubeugen, kann es auch hilfreich sein, den Säugling mit einem Schnuller ins Bett zu legen (Stillkinder sollten mindestens 1 Monat alt oder an das Stillen gewöhnt sein, bevor sie einen Schnuller bekommen). (Siehe auch Vorbeugung von SIDS.)