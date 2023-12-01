Scheidung und Kinder

Kinder müssen die Möglichkeit haben, ihre Gefühle einem Erwachsenen gegenüber zu offenbaren, der aufmerksam zuhört. In Beratungsstellen können Kinder Hilfe von Erwachsenen erhalten, die anders als ihre Eltern über ihre Gefühle nicht aufgebracht sind.

Kinder finden sich am besten zurecht, wenn die Eltern an einem Strang ziehen und die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund stellen. Die Eltern dürfen nicht vergessen, dass eine Scheidung nur das Ende ihrer Beziehung als Ehepartner bedeutet, nicht das Ende ihrer elterlichen Fürsorge für ihre Kinder. Sie sollten sich bemühen, nicht zu weit auseinanderzuziehen, sich in Gegenwart des Kindes respektvoll zu behandeln, die Rolle, die der andere Elternteil im Leben des Kindes spielt, zu akzeptieren und die Wünsche des Kindes bei der Besuchsregelung zu berücksichtigen. Älteren Kindern und Jugendlichen sollte zunehmend ein Mitspracherecht bei der Wahl ihres Wohnorts eingeräumt werden. Die Kinder sollten sich nicht für einen Elternteil entscheiden müssen, und die Eltern sollten sich den Kindern gegenüber nie abschätzig über den anderen Elternteil äußern.

Mit ihren Kindern sollten Eltern

Probleme offen, ehrlich und ruhig besprechen

Weiterhin liebevoll umgehen

Weiterhin konsequent sein

Normale Erwartungen bezüglich Haus- und Schularbeiten beibehalten

Die Eltern können eine offene Kommunikation fördern, indem sie die Kinder ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken. Wenn das Kind zum Beispiel seiner Verärgerung über die Scheidung Luft macht, können die Eltern antworten „Die Scheidung macht dich also wütend“ oder „Erklär mir das bitte genauer“. Indem man fragt, wie sich das Kind fühlt, kann man eine Diskussion über wichtige Gefühle oder Ängste anstoßen.

Wenn Eltern über ihre eigenen Gefühle sprechen, machen sie dem Kind Mut, seine Ängste und Sorgen einzugestehen. Bezüglich einer anstehenden Scheidung könnten die Eltern sagen: „Ich bin auch traurig darüber, dass wir uns scheiden lassen. Aber ich weiß auch, dass es für uns das Beste ist. Auch wenn wir nicht mehr zusammenleben können, werden wir dich immer lieb haben und uns um dich kümmern.“ Auf diese Weise können Eltern über ihre eigenen Gefühle sprechen, das Kind beruhigen und ihm erklären, dass die Scheidung die richtige Entscheidung ist. Vor allem kleinen Kindern müssen solche Botschaften oft mehrmals vermittelt werden.

Die meisten Kinder gewinnen das Gefühl von Sicherheit und Unterstützung nach etwa einem Jahr im Anschluss an die Scheidung wieder, sofern die Eltern sich anpassen und den Bedürfnissen der Kinder entgegenkommen.