Die meisten Kinder in Pflegeunterbringungen kommen aus Familien, die Schwierigkeiten damit hatten, eine sichere, pflegende und liebevolle Umgebung zu schaffen. Diese Familien sind häufig arm und alleinerziehend, und das Elternteil hat keine abgeschlossene Ausbildung, oder die Eltern haben Probleme mit Substanzmissbrauch oder unbehandelten psychischen Erkrankungen. Das Leben ist häufig chaotisch und die medizinischen und zahnmedizinischen Bedürfnisse werden oft nicht erfüllt.

Die Mehrheit der Kinder wird von einer Sozialbehörde in Pflege gegeben, weil das Kind misshandelt oder vernachlässigt wurde (oder beides). Die meisten verbleibenden Kinder sind hauptsächlich Jugendliche, für die das Jugendgericht Vollzeitpflege anordnet. Nur wenige Eltern entscheiden sich freiwillig dafür, ihr Kind in die Vollzeitpflege zu geben. Viele Kinder, die sonst in eine Pflegeunterbringung gegeben werden, werden der erweiterten Familie oder Freunden anvertraut, was als „Verwandtenpflege“ bezeichnet wird. Dies wird für gewöhnlich von den Behörden nicht überwacht. Jugendliche können ein betreutes Wohnen oder Wohneinrichtungen in Anspruch nehmen.

Die Trennung von der Familie ist für Kinder eine äußerst schmerzhafte Erfahrung. Manche Pflegekinder besuchen ihre Familien regelmäßig, andere nur eingeschränkt und nur unter Aufsicht.

Kinder, die in Pflegefamilien und ähnliche Einrichtungen kommen, müssen oft auf ihre gewohnte Umgebung, ihr schulisches Umfeld und das meiste ihrer persönlichen Habe verzichten. Viele Kinder und Jugendliche in der Pflegeunterbringung sind ängstlich und unsicher und haben das Gefühl, ihr Leben nicht kontrollieren zu können. Häufig fühlen sie sich abgelehnt und leiden unter dem Verlust; viele empfinden Wut und Trauer über die Trennung. Einige Kinder entwickeln Schuldgefühle und glauben, sie seien für den Zerfall ihrer leiblichen Familie verantwortlich. Häufig werden Pflegekinder von Gleichaltrigen wegen ihrer Situation gehänselt; dadurch verstärkt sich bei ihnen der Eindruck, irgendwie anders oder minderwertig zu sein.

Kinder in Pflegeunterbringung leiden häufiger an chronischen Gesundheitsproblemen und Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen sowie emotionalen Problemen als andere Kinder. Zudem ist es unwahrscheinlicher, dass sie für ihre Probleme die entsprechende medizinische und psychologische Betreuung erhalten. Jedoch kommen die meisten Kinder, die bei Pflegeeltern leben, gut zurecht, solange die Pflegefamilie die emotionalen Bedürfnisse des Kindes erfüllt. Viele Kinder in Pflege erhalten Beratung.

Über die Hälfte der Kinder in Pflegeunterbringung kehren schließlich zu ihrer leiblichen Familie zurück. Einige der Pflegekinder werden adoptiert, in der Regel von den Pflegeeltern. Andere Kinder kommen zu Verwandten oder sind zu alt für eine Pflegeunterbringung. Eine kleine Zahl der Kinder kommt später in eine andere Pflegeunterbringung, wenn diese nicht funktioniert hat oder wenn die Pflegefamilie umzieht. Tragischerweise scheiden einige Kinder aufgrund ihres Alters aus dem Pflegesystem aus und fühlen sich keiner Familie zugehörig.