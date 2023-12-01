Kinderpflege

In den Vereinigten Staaten werden die meisten Kinder von anderen Erwachsenen als ihren Eltern und/oder außerhalb des Elternhauses betreut, bevor sie mit der Schule beginnen. Auch nehmen viele Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren vor oder nach der Schule Betreuung außer Haus in Anspruch.

Zu Fremdbetreuung zählt unter anderem:

Informelle Kinderbetreuung zu Hause durch Verwandte, Freunde, Nachbarn, Babysitter oder Kindermädchen

Kindertagespflege bzw. Betreuung durch eine Tagesmutter (Betreuung einer Gruppe von Kindern in einem Privathaus)

Kindertagesstätten

Bildungsprogramme vor dem Kindergarten

Schulkinderbetreuung und Zeltlagerprogramme

Kindertagesstätten können zugelassen oder anerkannt oder beides sein. Ein zugelassenes Zentrum erfüllt die entsprechenden Mindestanforderungen des jeweiligen Staates für die Kinderbetreuung. Eine Anerkennung setzt in der Regel voraus, dass die Einrichtung höhere Standards erfüllt als solche, die nur zugelassen sind. Einige lokale Regierungen bieten Zertifikate für oder Anmeldungen von Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Kindertagespflegeeinrichtungen an. Familien stehen Informationen zu Zulassungen und andere Standards zur Verfügung.

Betreuungseinrichtungen gibt es von unterschiedlicher Qualität. Manche Pflegeeinrichtungen sind hervorragend, andere eher mangelhaft. Es kann jedoch Vorteile haben, wenn das Kind außerhalb von zu Hause betreut wird. In einer qualitativ hochwertigen Kindertagespflege untergebrachte Kinder können dort von der sozialen und geistigen Anregung profitieren.

Wussten Sie ...

Vorteile, wenn das Kind außerhalb von zu Hause betreut wird Durch das Spielen in der Gruppe entwickeln sie soziale Fähigkeiten. Ausgiebiges Spielen und Sport drinnen oder im Freien helfen bei der körperlichen Fitness und beim Abbau der aufgestauten körperlichen Energie. Programme mit Musik, Büchern, Kunst und Sprache fördern früh die geistige und kreative Entwicklung eines Kindes. Programme, die Kindern die Gelegenheit geben, bestimmte Aktivitäten eigenständig auszuführen, fördern ihre Unabhängigkeit. Einige Programme bieten nahrhafte Mahlzeiten oder Snacks. Es gibt viele verschiedene Quellen, die von lokalen und nationalen Organisationen bereitgestellt werden, um Eltern dabei zu helfen, die Qualität und Sicherheit von Kindertagesstätten zu bewerten. In den USA bietet die American Academy of Pediatrics Materialien der Website des National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education, die Checklisten bezüglich guter Betreuungseinrichtungen enthalten.