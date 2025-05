Bipolare Störung bei Kindern und Jugendlichen

Bei vielen Kindern ist das erste Symptom der bipolaren Störung eine oder mehrere Episoden einer Depression.

Die Hauptsymptome sind Schübe extremer Hochstimmung und unterschiedlich starker Begeisterung (intensiv [Manie] und weniger intensiv [Hypomanie]) im Wechsel mit Depressionsanfällen, die häufiger auftreten können. Kinder können starke Stimmungsschwankungen haben.

Während einer manischen Phase ist der Schlaf gestört und die Kinder können aggressive Verhaltensweisen an den Tag legen. Sie können sehr gut gelaunt oder sehr reizbar sein. und reden möglicherweise schnell. Ihre Gedanken können rasen. Sie können Größenwahn entwickeln. Beispielsweise können sie davon überzeugt sein, dass sie ein besonderes Talent haben oder eine wichtige Entdeckung gemacht haben. Ihr Urteilsvermögen kann eingeschränkt sein. Jugendliche verhalten sich möglicherweise verantwortungslos, zum Beispiel durch sexuelle Ausschweifungen oder waghalsiges Fahren. Bei jüngeren Kindern kann es zu einer drastischen Stimmung kommen, die aber oft nur wenige Momente andauert. Die schulischen Leistungen lassen oftmals nach.

Während einer depressiven Phase empfinden Kinder mit einer bipolaren Störung so wie Kinder mit einer gewöhnlichen Depression Gefühle extremer Niedergeschlagenheit, und sie verlieren das Interesse an gewohnten Aktivitäten. Sie denken und bewegen sich in der Regel eher langsam und schlafen mehr als üblich. Sie werden von Hoffnungslosigkeit und Schuldgefühlen überwältigt.

Zwischen den Schüben wirken Kinder mit bipolaren Störungen normal, im Gegensatz zu Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung, die ständig überaktiv sind.

Symptome treten häufig schrittweise auf. Bevor sich die Störung allerdings entwickelt, sind die Kinder typischerweise sehr temperamentvoll und schwer zu bändigen.