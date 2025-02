Klumpfuß und andere Fußdefekte

Die am häufigsten anzutreffende Form ist eine Einwärtsdrehung und Senkung des Rückfußes und Knöchels mit Einwärtsdrehung des Vorderfußes. Manchmal sieht der Fuß nur ungewöhnlich aus, da er in der Gebärmutter in eine ungünstige Haltung gezwängt wurde. Im Gegensatz dazu ist der echte Klumpfuß eine echte Fehlbildung (ein Fehler in der Entwicklung des Babys, der im Mutterleib auftritt). Beim echten Klumpfuß sind die Knochen des Beins oder Fußes oder die Wadenmuskeln oft unterentwickelt.

Der Klumpfuß kann korrigiert werden, indem der Fuß gegipst oder geschient wird, um ihn in die richtige Position zu bringen, und indem Fuß und Knöchel mithilfe von Physiotherapie gestreckt werden.

Auch beim echten Klumpfuß ist eine frühzeitige Schienung mit einem Gips oder einer Schiene hilfreich, in der Regel ist jedoch eine (oft schwierige) Operation erforderlich.

Das Larsen-Syndrom ist eine Krankheit, bei der die Kinder mit einem Klumpfuß und verrenkten Hüften, Knien und Ellbogen geboren werden.

Klumpfuß (Talipes equinovarus) Einzelheiten ausblenden Dieses Foto zeigt eine Person, die einen unkorrigierten Klumpfuß auf der linken Seite hat. MIKE DEVLIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY