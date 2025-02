Kraniostenose der Koronarnaht (die Suturen, die über den Schädel links und rechts von der weichen Stelle verlaufen) ist die zweithäufigste Form. Diese Form von Kraniostenose führt zu einem kurzen und breiten Schädel, wenn die Suturen auf beiden Seiten der weichen Stelle geschlossen sind (Brachyzephalus) oder zu einem diagonalen Schädel, wenn die Suturen nur an einer Seite der weichen Stelle geschlossen sind (Plagiozephalus). Kinder mit dieser Form von Kraniostenose haben häufig andere Geburtsfehler in Gesicht und am Schädel.

Kraniostenose der linken Koronarnaht (koronale Kraniosynostose) Einzelheiten ausblenden Dieses Bild zeigt einen 10 Wochen alten Säugling, der eine Kraniostenose der linken Koronarnaht hat. Dieser Defekt hat dazu geführt, dass die rechte Stirnseite stärker hervortritt und die Augen nicht auf gleicher Höhe sind. © Springer Science+Business Media