Kieferdefekte

Bildgebende Verfahren

Ärzte diagnostizieren all diese Defekte, indem sie den Grad der Unterentwicklung des Kiefers anhand von Röntgenbildern und Computertomografie (CT) des Gesichts abklären.

Da Genanomalien an Fehlbildungen des Kiefers beteiligt sein können, sollten die betroffenen Babys von einem Genetiker untersucht werden. Ein Genetiker ist ein Arzt, der auf Genetik spezialisiert ist (Genforschung und wie bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden). Es können Gentests an einer Blutprobe des Babys durchgeführt werden, um nach Chromosomen- und Genanomalien zu suchen. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob eine bestimmte genetische Störung die Ursache ist und andere Ursachen ausgeschlossen werden können. Wenn eine genetische Störung vorliegt, können Familien von einer genetischen Beratung profitieren.