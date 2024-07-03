Kieferdefekte

Fehlbildungen, auch als Geburtsfehler bezeichnet, sind physische Anomalien, die bereits vor der Geburt eines Kindes entstehen. „Angeboren“ (kongenital) bedeutet „bei Geburt vorhanden“. (Siehe auch Einführung in Fehlbildungen von Gesicht und Schädel.)
Zu den Fehlbildungen des Kiefers zählen:
Mikrognathie: Ein zu kleiner Unterkiefer
Agnathie: Ein Teil oder der gesamte Unterkiefer fehlt.
Maxilläre Mikrognathie: Unterentwicklung des Oberkiefers (Maxilla)
Mikrognathie
Mikrognathie bezeichnet einen zu kleinen Unterkiefer. Mögliche Gründe dafür sind das Robin-Syndrom und das Treacher-Collins-Syndrom, beides Störungen, die durch mehrere Fehlbildungen an Kopf und Gesicht im Zusammenhang mit dem Unterkiefer charakterisiert sind. Ein zu kleiner Unterkiefer kann Probleme bei der Nahrungsaufnahme und beim Atmen verursachen.
Das Problem lässt sich durch eine operative Weitung des Kiefers beheben oder zumindest mildern.
Agnathie
Agnathie, ein Zustand, bei dem ein Teil des gesamten Unterkiefers fehlt, ist eine schwere Fehlbildung. Häufig leidet der Säugling auch an Anomalien der Ohren, des Schläfenbeins, der Speicheldrüsen, der Kaumuskeln und des Gesichtsnervs.
Die Behandlung der Agnathie besteht aus einer plastischen Chirurgie mit Knochentransplantationen und anderen Gewebetransplantationen, um das Aussehen und die Funktion des Kiefers zu verbessern.
Maxilläre Mikrognathie
Bei der maxillären Mikrognathie ist der Oberkiefer unterentwickelt. Diese Fehlbildung führt zu einer abgeflachten Gesichtsmitte, wobei der Unterkiefer nach vorne geschoben erscheint.
Die Behandlung einer maxillären Retrognathie kann einen operativen Eingriff umfassen, mit dem der Oberkiefer richtiggestellt (reponiert) und mit dem Unterkiefer bündig gebracht wird, oder ein kieferorthopädisches Kopfband. Das kieferorthopädische Kopfband ist ein Gerät, das teilweise außerhalb des Mundes getragen und zur Bisskorrektur verwendet wird. Dabei werden die oberen Zähne und Kieferknochen in die richtige Position gebracht und eine richtige Kieferausrichtung und das Kieferwachstum unterstützt.
Diagnose von Kieferfehlern
Bildgebende Verfahren
Ärzte diagnostizieren all diese Defekte, indem sie den Grad der Unterentwicklung des Kiefers anhand von Röntgenbildern und Computertomografie (CT) des Gesichts abklären.
Da Genanomalien an Fehlbildungen des Kiefers beteiligt sein können, sollten die betroffenen Babys von einem Genetiker untersucht werden. Ein Genetiker ist ein Arzt, der auf Genetik spezialisiert ist (Genforschung und wie bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden). Es können Gentests an einer Blutprobe des Babys durchgeführt werden, um nach Chromosomen- und Genanomalien zu suchen. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob eine bestimmte genetische Störung die Ursache ist und andere Ursachen ausgeschlossen werden können. Wenn eine genetische Störung vorliegt, können Familien von einer genetischen Beratung profitieren.