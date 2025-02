Zervixpolypen

Entfernung der Polypen

Polypen, die Blutungen oder Ausfluss verursachen, werden während der gynäkologischen Untersuchung in der Arztpraxis entfernt. In der Regel ist das Verfahren nicht schmerzhaft und es ist keine Betäubung erforderlich. Zu Blutungen kommt es selten, nachdem die Polypen entfernt wurden. In diesem Fall wird eine ätzende Substanz, wie z. B. Silbernitrat, mit einem Tupfer auf die betroffene Stelle aufgetragen, um die Blutung zu stoppen.

Polypen werden untersucht, um zu bestätigen, dass sie nicht kanzerös sind.

Wenn die Symptome (Blutungen und Ausfluss) nach der Entfernung der Polypen nicht abklingen, wird eventuell eine Probe der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) entnommen und mikroskopisch untersucht (Endometriumbiopsie), um ein Endometriumkarzinom auszuschließen.