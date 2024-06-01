Raumforderung im weiblichen Becken bei Kindern

Das Becken ist der untere Bauchbereich. Das Becken enthält den Darm, die unteren Harnleiter und die Blase. Das weibliche Becken enthält auch die Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter und den Gebärmutterhals. In jedem dieser Organe kann sich eine pelvine Raumforderung bilden. Pelvine Raumforderungen bei Säuglingen und kleinen Kindern sind selten, treten aber manchmal auf.

Anatomie der inneren weiblichen Geschlechtsorgane

Hier werden pelvine Raumforderungen bei Säuglingen und Kindern besprochen. Siehe Raumforderungen des weiblichen Beckens für eine Erläuterung pelviner Raumforderungen bei erwachsenen Frauen.

Eine pelvine Raumforderung kann Symptome verursachen, muss aber nicht. Einige Symptome, die bei Kindern auftreten können, sind:

Je jeder Altersgruppe tritt ein anderer Typ von pelviner Raumforderung am häufigsten auf.

Neugeborene und Säuglinge können pelvine Raumforderungen haben, die als follikuläre Eierstockzysten bezeichnet werden und die durch Hormone verursacht werden können, die während der Schwangerschaft von der Mutter an den Fötus ausgeschüttet werden. Beim Fötus kann sich eine Zyste entwickeln, die bei einer Ultraschalluntersuchung der schwangeren Frau oder nach der Geburt entdeckt wird.

Bei Kindern kann es sich bei Eierstockgeschwulsten um follikuläre Eierstockzysten oder, in seltenen Fällen, um gutartige (benigne) oder bösartige (maligne) Tumoren handeln.

Follikuläre Ovarialzysten bilden sich aus den mit Flüssigkeit gefüllten Hohlräumen (Follikeln) in den Eierstöcken.

Gutartige (benigne) Eierstockgeschwulste wachsen gewöhnlich langsam und werden nur selten bösartig.

Keimzelltumoren beginnen in den Zellen, die Eizellen produzieren, und sind die häufigste Form von Eierstocktumoren bei Kindern.

Einige Zysten und Tumoren setzen Hormone frei und können eine verfrühte (vorzeitige) Pubertät auslösen.

Beurteilung von Raumforderungen im weiblichen Becken bei Kindern Geschichte Der Arzt fragt nach den Symptomen des Kindes, einschließlich der Symptome, die mit der Raumforderung zusammenhängen (wie Schmerzen, Druck, Scheidenblutungen, Fieber). Der Arzt fragt auch nach der Krankengeschichte des Kindes. Die Krankengeschichte wird von den Eltern (oder der Betreuungsperson) und dem Kind, sofern es alt genug dafür ist, eingeholt. Bei Säuglingen fragt der Arzt, ob während der Schwangerschaft oder der Geburt Komplikationen aufgetreten sind. Krebs in der Familie ist von Bedeutung. Körperliche Untersuchung Darauf folgt eine allgemeine körperliche Untersuchung. Wenn eine gynäkologische Untersuchung erforderlich ist, spricht der Arzt mit dem Elternteil und dem Kind über die Untersuchung, damit sie wissen, was sie erwartet, und um Vertrauen zwischen dem Kind und dem Arzt aufzubauen. Das Ziel der Untersuchung sollte sein, die notwendigen Informationen zu erhalten, ohne Angst oder unnötiges Leid beim Kind zu verursachen. Es kann eine äußere gynäkologische Untersuchung durchgeführt werden, wobei die Vulva (Schamlippen) und die Scheidenöffnung untersucht werden. Wenn eine interne gynäkologische Untersuchung erforderlich ist, erhält das Kind in der Regel eine Narkose, damit die Untersuchung ohne Beschwerden durchgeführt werden kann. Anatomie der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane Tests Informationen aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache und zusätzliche Tests hin, die möglicherweise erforderlich sind. Normalerweise werden bildgebende Verfahren durchgeführt, um eine pelvine Raumforderung zu beurteilen. Die erste bildgebende Untersuchung wird für gewöhnlich mittels Ultraschall durchgeführt. Wenn die Ultraschalluntersuchung nicht eindeutig ist, kann eine weitere bildgebende Untersuchung wie eine Magnetresonanztomografie (MRT) erforderlich sein. Ein großes Blutbild wird erstellt, wenn der Arzt eine Beckeninfektion vermutet. Wenn Scheidenausfluss vorliegt, entnimmt der Arzt eine Probe mit für Kinder geeigneten Methoden. Die Probe wird auf häufige Scheideninfektionen untersucht. Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch werden Tests auf sexuell übertragbare Infektionen mit Bluttests und Urinproben oder Scheidenabstrichen durchgeführt. Wenn Anzeichen einer verfrühten Pubertät (Pubertas praecox) vorliegen, werden Hormontests durchgeführt.

Behandlung einer Raumforderung im weiblichen Becken von Kindern Einige pelvine Raumforderungen (z. B. einige gutartige Ovarialzysten) brauchen möglicherweise nicht behandelt zu werden. Wenn ein Tumor bösartig erscheint, wird ein operativer Eingriff zur Beurteilung und Entfernung des Tumors durchgeführt. Es kann eine Operation erforderlich sein, um eine Raumforderung zu entfernen, die den normalen Menstruationsfluss stoppt oder beeinträchtigt.