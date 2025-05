Uterusruptur Von Children's Hospital of Philadelphia Julie S. Moldenhauer , MD , Überprüft/überarbeitet Jan. 2024 | Geändert März 2024 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Eine Uterusruptur ist ein Riss in der Gebärmutter in der Spätschwangerschaft oder während der Wehen, der in der Regel bei Frauen auftritt, die sich einer früheren Uterusoperation unterzogen haben (z. B. ein früherer Kaiserschnitt). Eine Uterusruptur kann dazu führen, dass der Fötus in den Bauchraum eintritt.