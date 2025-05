Überblick über Brusterkrankungen

Bildgebende Verfahren werden angewendet, um

auf Brustanomalien zu untersuchen, bevor diese von der Betroffenen selbst oder ihrem Arzt festgestellt wurden (Brustkrebsvorsorgeuntersuchung)

festgestellte Auffälligkeiten auszuwerten, z. B. einen Knoten in der Brust, der bei einer ärztlichen Untersuchung gefunden wurde

Bei einer Mammografie werden Röntgenaufnahmen von beiden Brüsten gemacht, um sie auf Anomalien zu untersuchen. Dabei kommt eine geringe Strahlungsmenge zum Einsatz. Nur bei ungefähr 10 bis 15 Prozent der Abweichungen, die während der Mammografie ermittelt werden, handelt es sich um Krebs.

Fachleute sind sich einig, dass sich alle Frauen einem Screeningverfahren auf Brustkrebs unterziehen lassen sollten. Es besteht jedoch Uneinigkeit in Bezug auf Folgendes:

wann mit dem Screening begonnen werden soll

wie häufig ein Screening durchgeführt werden soll

wann (oder ob) ein Screening beendet werden soll

Ein Screening kann Folgendes umfassen:

Mammographie

Eine Brustuntersuchung durch eine medizinische Fachkraft

Magnetresonanztomografie (MRT) bei Hochrisikopatientinnen

Eine Mammografie wird in der Regel zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr durchgeführt (siehe Randleiste Brustkrebs: Wann sollten die Vorsorgeuntersuchungen mittels Mammografie beginnen?). Die Mammografie wird dann alle 1 bis 2 Jahre durchgeführt. Experten haben unterschiedliche Empfehlungen darüber, wann eine routinemäßige Mammografie durchgeführt werden sollte. Einige Fachärzte empfehlen sie ab einem Alter von 50 Jahren, da die Mammografie zur Vorsorge bei Frauen über 50 Jahren genauer ist. Erreicht eine Frau ein Alter von 75 Jahren, kann die vorsorgliche Mammografie je nach Lebenserwartung einer Frau und danach, ob sie mit dem Screening fortfahren möchte, eingestellt werden.

Die Gewebearten in der Brust beeinflussen, wie gut eine Anomalie auf einem Mammogramm festgestellt werden kann. Die Brust enthält fibroglanduläres Gewebe (bestehend aus Fasergewebe und Drüsen) sowie Fettgewebe. Mit zunehmendem Alter der Frau nimmt die Menge an Fettgewebe in den Brüsten zu und die Menge an fibroglandulärem Gewebe ab. Anomalien in der Nähe von Fettgewebe lassen sich mit einem Mammogramm leichter erkennen. Deshalb wird das Mammogramm nach dem 50. Lebensjahr genauer.

Manche Frauen haben dichtes Brustgewebe. Dichtes Brustgewebe bedeutet, dass die Frau mehr fibroglanduläres Gewebe und weniger Fettgewebe hat. Anomalien in dichtem Brustgewebe sind auf einem Mammogramm schwerer zu erkennen. Frauen mit dichtem Brustgewebe haben außerdem ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Daher können bei diesen Frauen zusätzliche Tests erforderlich sein, wie z. B. eine Brustsonografie, eine dreidimensionale Mammografie (Tomosynthese) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT).

Eine Mammografie kann zu folgenden Zwecken durchgeführt werden:

Darstellung von Anomalien (wie Tumoren oder Abszesse) sowie von dem Gewebe um die auffällige Stelle herum

Darstellung von Lymphknoten zwecks Untersuchung auf Anomalien

Hilfe bei der Platzierung einer Biopsienadel in das krankhafte Gewebe

Nach einem chirurgischen Eingriff zur Feststellung, ob der gesamte Tumor entfernt wurde

Eine Mammografie kann auch durchgeführt werden, wenn bei der Brustuntersuchung ein Knoten festgestellt wird oder wenn es zu Brustschmerzen oder Ausfluss aus der Brustwarze kommt.

Ultraschall kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:

Bereitstellung des ersten Bildes von Anomalien, die bei einer Brustuntersuchung bei Frauen vor ihrem 30. Lebensjahr entdeckt wurden

Bereitstellung von weiteren Informationen zu Anomalien, die durch eine Magnetresonanztomografie oder Mammografie ermittelt wurden – zum Beispiel kann eine Ultraschalluntersuchung aufzeigen, ob Knoten fest oder mit Flüssigkeit gefüllt sind (mit Flüssigkeit gefüllte Knoten – sogenannte Zysten – sind selten bösartig)

Hilfe bei der Platzierung einer Biopsienadel in das krankhafte Gewebe

Identifikation auffälliger Lymphknoten, die eine Biopsie erfordern

Stadienbestimmung bei Brustkrebs

Magnetresonanztomografie (MRT) kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:

Beurteilung auffälliger Befunde bei einer Brustuntersuchung oder anderen bildgebenden Verfahren

Bestimmung der Größe und Anzahl der Tumoren nach einer Brustkrebsdiagnose, besonders bei Frauen mit dichtem Brustgewebe

Identifikation auffälliger Lymphknoten zwecks leichterer Stadienbestimmung bei Brustkrebs

Dadurch können die Ärzte Operationen oder andere Behandlungen gegen Brustkrebs besser planen.