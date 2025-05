University of California Davis

Die Tagesbetreuung für ältere Erwachsene kann Folgendes umfassen:

Behandlung eines gesundheitlichen Problems

Erhalt des Gesundheitszustands einer Person

Bereitstellung sozialer Aktivitäten oder einer psychischen Gesundheitsfürsorge (z. B. Gruppentherapien)

Die Patienten können die Tagespflegeeinrichtungen mehrere Tage die Woche für mehrere Stunden pro Tag aufsuchen. Auch sind diese Einrichtungen ein Ort, an den Familienangehörige eine ältere Person bringen können, die sie in Vollzeit versorgen, um eine kurze Auszeit zu erhalten (ein Dienst, der als Entlastungspflege bezeichnet wird). Auf diese Weise tragen sie möglicherweise dazu bei, die Unterbringung in einem Pflegeheim aufzuschieben bzw. zu vermeiden.

In den USA gibt es nur ca. 4.100 Tagespflegeeinrichtungen für Erwachsene, aber mehr als 15.300 Pflegeheime. Die meisten Tagespflegeeinrichtungen sind klein und bieten Platz für ungefähr 20 Personen. Insgesamt werden über solche Tagespflegeeinrichtungen aber täglich mehr als 200.000 ältere Erwachsene betreut.

Es gibt verschiedene Formen von Tagespflegeprogrammen.

Tageskliniken führen umfangreiche Untersuchungen und Behandlungen durch und stellen Rehabilitationsdienste sowie eine intensive fachmännische Pflege bereit. Sie sind für Patienten konzipiert, die sich von einem kürzlich erfolgten Ereignis, z. B. einem Schlaganfall, einer Amputation oder einem Knochenbruch, erholen, aber in der Lage sind, abends nach Hause zu gehen. Der Allgemeinarzt oder ein Krankenhaus kann eine Person in eine Tagesklinik schicken. Diese Einrichtungen bieten gewöhnlich Betreuung für eine begrenzte Zeit (6 Wochen bis 6 Monate) und sind kostspielig, da das Verhältnis von Mitarbeitern zu Patienten hoch ist.

Tagesbetreuungsprogramme bieten eine begrenzte qualifizierte Pflege (wie beispielsweise die Untersuchung auf und Überwachung von chronischen Erkrankungen) und körperliche Ertüchtigung. Das Ziel ist, eine Verschlechterung des geistigen und körperlichen Gesundheitszustands des Patienten zu vermeiden, die Funktionsfähigkeit der Person so lange wie möglich zu erhalten oder zu verbessern und die Verschlimmerung chronischer Erkrankungen zu verhindern. Diese Programme umfassen auch Aktivitäten, um das Selbstbild der Person zu stärken, Anregungen und Anreize zu schaffen und Einsamkeit, Isolation und sozialen Rückzug zu verhindern. Die Betreuungsprogramme können auch eine Langzeitpflege bereitstellen und sind kostengünstiger als Tagesklinikprogramme.

Soziale Tagesbetreuungsprogramme bieten Beratungen, Gruppentherapien, Aktivitäten zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der geistigen Funktion, Strategien, um Gedächtnisverlust auszugleichen, sowie soziale und Freizeitaktivitäten. Sie können Seniorenzentren oder den Zentren für psychische Gesundheit ähneln, die ältere Erwachsene mit Demenz oder psychischen Erkrankungen pflegen.