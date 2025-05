„Life Care“-Gemeinschaften (auch als Seniorenwohnanlagen mit kontinuierlicher Pflege bezeichnet) sind für ältere Erwachsene ideal, die nur einmal umziehen möchten, und zwar an einen Ort, an dem sie für den Rest ihres Lebens so viel Pflege erhalten, wie sie benötigen. „Life Care“-Gemeinschaften garantieren, dass die Bewohner unabhängig von ihrem Gesundheitszustand innerhalb der Gemeinschaft versorgt werden. Sie können auch Paaren Unterstützung bieten, die weiterhin zusammenleben oder zumindest nahe beieinander leben möchten, selbst wenn einer der Partner mehr Hilfe benötigt, als der andere bereitstellen kann.

Die Menschen können damit beginnen, unabhängig in einem Haus oder einer Wohnung zu leben, ähnlich dem Leben in einer Seniorenresidenz. Später, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, können sie jedoch in eine betreute Wohngemeinschaft und schließlich in ein Pflegeheim ziehen, alles auf dem gleichen Gelände. „Life Care“-Gemeinschaften bieten die Sicherheit kontinuierlicher Pflege an einem Standort, ohne dass die betreffende Person weit wegziehen muss.

Viele dieser Wohngemeinschaften bieten Gemeinschaftsgebäude für organisierte soziale Veranstaltungen, Speisesäle, Vereine, Sporteinrichtungen, organisierte Ausflüge und Urlaubsmöglichkeiten. Manche Wohngemeinschaften ermöglichen den Zugang zu medizinischen Fachkräften und Diensten vor Ort, z. B. zur Wundversorgung, Überprüfung des Blutdrucks, Laboruntersuchungen, Röntgenaufnahmen und Hilfe zur ordnungsgemäßen Einnahme verordneter Medikamente.