Häusliche Betreuung älterer Erwachsener

Mehrere neue Gesundheitsmodelle wurden entwickelt, um Patienten eine medizinische Versorgung in Heimpflege zu ermöglichen. Damit soll eine bessere Versorgungs- und Managementqualität gewährleistet werden, die dafür sorgen, dass ältere Erwachsene nicht in Krankenhäuser und Pflegeheime müssen, sondern in ihrem eigenen Heim und ihrer Gemeinde wohnen bleiben können. Bei diesen Modellen handelt es sich generell um die traditionellen häuslichen Gesundheitsdienste, die mit weiteren Dienste ausgestattet wurden. Einige davon werden in verschiedenen Teilen der USA ausprobiert und stellen Modellprojekte dar.

Das Modell Independence at Home Demonstration (Modell zur Vorführung der Unabhängigkeit im eigenen Heim, IAH) wird von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) finanziert. Bei diesem Modell werden gebrechliche ältere Erwachsene, die ihr Zuhause nicht ohne Weiteres selbst verlassen können, von einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft wie einer Pflegefachperson oder einem Arztassistent (Physician Assistant) zu Hause versorgt. Ziel dieses Modells ist es, ältere Erwachsene im eigenen Heim und außerhalb des Krankenhauses zu behalten. Um für dieses Versorgungsmodell infrage zu kommen, müssen ältere Erwachsene zu schwach sein, um ihr eigenes Zuhause eigenständig zu verlassen, und 2 oder mehr chronische Erkrankungen haben.

Das Modell „Krankenhaus im eigenen Heim“ (Hospital at Home, HAH) ermöglicht es Organisationen, eine Versorgung auf Krankenhausniveau im eigenen Heim des Patienten bereitzustellen. Die meisten Teilnehmer sind schwerstkranke ältere Erwachsene. Mit diesem Modell sollen die Anzahl der Tage verringert werden, die eine Person im Krankenhaus verbringt, die Krankenhauskosten gesenkt, die Patientenzufriedenheit und damit auch die Ergebnisse verbessert werden. In den meisten Fällen sind diese Personen im Allgemeinen stabil, benötigen jedoch eine erweiterte qualifizierte Versorgung auf Krankenhausniveau, wie z. B. tägliche Besuche eines Arztes, einer Pflegefachperson oder eines Arztassistenten sowie eine tägliche Überwachung ihres Gesundheitszustands. Im Jahr 2020 startete das CMS die Initiative Acute Hospital Care at Home (AHCAH), um Krankenhäusern mehr Flexibilität bei der Versorgung von Patienten in ihrem Zuhause zu bieten.

Das von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) entwickelte Modell Emergency Triage, Treat, and Transport (ET3) (Triage, Behandlung und Transport in Notfällen) ermöglicht es den Rettungsteams, eine größere Flexibilität bei der Entscheidung zu haben, wo eine Person versorgt werden sollte. Anstatt einen Patienten in die Notaufnahme eines Krankenhauses zu bringen, kann das Pflegeteam des Rettungswagens, oft in Absprache mit einer Pflegefachperson oder einem Arztassistenten, den Patienten in eine ambulante Notaufnahme oder Arztpraxis bringen oder mit der Behandlung im Haus des Patienten beginnen, wie von der Pflegefachperson oder dem Arztassistenten angeordnet. Die Pflegefachperson oder der Arztassistent kann im Krankenwagen oder per Telemedizin erreichbar sein.