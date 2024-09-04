Die Entlastungspflege umfasst die kurzzeitige Betreuung einer älteren Person, um dem eigentlichen Betreuer eine Pause zu ermöglichen. In den Vereinigten Staaten verfügt die Hälfte der Bundesstaaten über Entlastungspflegeprogramme. Die Programme werden in verschiedenen Umgebungen ausgeführt:

Im Zuhause des Patienten durch Entlastungspflegedienste oder ambulante Pflegedienste

In der Gemeinschaft durch Tageskliniken für Erwachsene, Entlastungspflege-Genossenschaften oder eigenständige Entlastungspflegeeinrichtungen

In einer Langzeit-Pflegeeinrichtung (z. B. einer Board and Care-Einrichtung oder einem Pflegeheim)

In einem Krankenhaus

Die Dauer der Entlastungspflege kann variieren. Die Finanzierung kann aus Mitteln von Medicaid, Fördergeldern und privaten Mitteln erfolgen.