Entlastungspflege

VonDebra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
Überprüft vonMichael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Überprüft/überarbeitet Sept. 2024 | Geändert Apr. 2025
Die Entlastungspflege umfasst die kurzzeitige Betreuung einer älteren Person, um dem eigentlichen Betreuer eine Pause zu ermöglichen. In den Vereinigten Staaten verfügt die Hälfte der Bundesstaaten über Entlastungspflegeprogramme. Die Programme werden in verschiedenen Umgebungen ausgeführt:

  • Im Zuhause des Patienten durch Entlastungspflegedienste oder ambulante Pflegedienste

  • In der Gemeinschaft durch Tageskliniken für Erwachsene, Entlastungspflege-Genossenschaften oder eigenständige Entlastungspflegeeinrichtungen

  • In einer Langzeit-Pflegeeinrichtung (z. B. einer Board and Care-Einrichtung oder einem Pflegeheim)

  • In einem Krankenhaus

Die Dauer der Entlastungspflege kann variieren. Die Finanzierung kann aus Mitteln von Medicaid, Fördergeldern und privaten Mitteln erfolgen.

Weitere Informationen

Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist.

  1. AARP (American Association of Retired Persons): Ressourcen und Informationen für Familienangehörige

  2. NIA (National Institute on Aging): Informationen für Betreuungspersonen zu Dienstleistungen und Kosten für Entlastungspflege

