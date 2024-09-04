Normalerweise sind „Board and Care“-Einrichtungen betreutem Wohnen recht ähnlich. Sie sind für Menschen gedacht, die etwas Hilfe benötigen, insbesondere bei der Körperpflege. „Board and Care“-Einrichtungen, manchmal auch als Altersheim, Pflegeheim für Erwachsene oder „Personal Care Homes“ bezeichnet, bieten ein Zimmer, Mahlzeiten und Unterstützung bei täglichen Aktivitäten sowie gelegentlich eine gewisse medizinische Versorgung. In „Board and Care“-Einrichtungen leben die Menschen gewöhnlich in Zimmern, vergleichbar mit Studentenwohnheimen, anstatt in Wohnungen. Einige Einrichtungen haben eine sehr wohnliche Atmosphäre.

„Board and Care“-Einrichtungen sind nicht so streng reguliert wie Pflegeheime oder manche betreuten Wohngemeinschaften. Viele bieten eine gute Versorgung, manche jedoch auch nicht. Manche Einrichtungen versuchen, Personen mit stark unterschiedlichen Bedürfnissen zu versorgen. So leben zum Beispiel jüngere Erwachsene, von denen viele an einer unbehandelten oder unzureichend behandelten psychischen Erkrankung leiden, Seite an Seite mit älteren Erwachsenen ohne psychische Erkrankung. In einer solchen Wohnsituation können sich ältere Erwachsene unwohl oder unbehaglich fühlen.

Ältere Erwachsene und ihre Familienangehörigen müssen eine „Board and Care“-Einrichtung sorgfältig beurteilen. Sie sollten fragen, was die Einrichtung bereitstellt und was nicht, und sichergehen, dass das Personal die Bedürfnisse der Bewohner erfüllen kann und diese gut behandelt.