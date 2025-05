Lebensqualität bei älteren Erwachsenen

Wie die Gesundheit die Lebensqualität beeinflusst, hängt von der betroffenen Person ab. Faktoren, die zu einer besseren gesundheitsbezogenen Lebensqualität beitragen, sind unter anderem:

Vermeidung beschwerlicher Symptome (wie Schmerzen, Kurzatmigkeit, Übelkeit oder Verstopfung)

Sich emotional gesund fühlen (d. h. man ist glücklich, belastbar und gelassen)

Die Fähigkeit, alltägliche Aktivitäten auszuführen (wie Körperpflege, Anziehen und Toilettengang)

Pflege enger Beziehungen mit Freunden und Familienmitgliedern

Freude an sozialen Aktivitäten

Zufriedenheit mit den medizinischen Aspekten und den finanziellen Vereinbarungen der medizinischen Versorgung

Gesundes Körperbild und sich sexuell attraktiv fühlen (einschließlich intimer Beziehungen)

Einige der Faktoren, die sich negativ auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität auswirken, sind:

Geistige Beeinträchtigung

Behinderung

Chronische Schmerzen

Abhängigkeit von Betreuungspersonen

Soziale Isolation

Diese Faktoren können für den Patienten und seinen Arzt offensichtlich sein. Für die meisten Menschen dürfte es beispielsweise ein offensichtliches Ziel sein, dass zur Aufrechterhaltung einer hohen Lebensqualität chronische Schmerzen vermieden oder kontrolliert werden sollten.

Andere Faktoren, die einen Zusammenhang zur Lebensqualität aufweisen (wie z. B. die Qualität enger Beziehungen, kulturelle Einflüsse, Religion, Spiritualität, persönliche Werte und frühere Erfahrungen im Gesundheitswesen) sind vielleicht weniger offenkundig.

Aber beispielsweise auch soziale Faktoren mit Auswirkungen auf die Gesundheit (social determinants of health, kurz SDOH) beeinflussen die Lebensqualität. SDOH sind die Bedingungen an den Orten, an denen Menschen leben, lernen, arbeiten und sich vergnügen, die sich auf ein breites Spektrum an Risiken und Ergebnissen in Bezug auf Gesundheit und Lebensqualität auswirken.

Wie sich diese Faktoren auf die Lebensqualität auswirken, kann nicht unbedingt vorhergesagt werden. Darüber hinaus können manche Faktoren, die sich letztlich auch auf die Lebensqualität auswirken, nicht einmal vorausgeahnt werden.

Die Perspektiven zur Lebensqualität können sich auch mit den Umständen ändern. Nach dem Tod eines Ehepartners kann sich beispielsweise die Lebensqualität eines Patienten verändern und die Ziele der Gesundheitsversorgung beeinträchtigen.