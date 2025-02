Sondenernährung

Legen einer Ernährungssonde direkt in den Magen oder in den Dünndarm

Wenn die Ernährungssonde direkt in den Magen oder Dünndarm gelegt wird, verwenden Ärzte häufig eine sogenannte perkutane, endoskopische Gastronomie- oder PEG-Sonde.

Ernährungssonde Bild Pascal Bachelet/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Vor Beginn dieses Verfahrens werden ein Beruhigungsmittel und manchmal ein Schmerzmittel, normalerweise intravenös, verabreicht. Um den Schlauch zu platzieren, führen Ärzte zunächst einen Beobachtungsschlauch (ein Endoskop) durch den Mund in den Magen oder Dünndarm ein. (Bevor das Endoskop eingeführt wird, kann der Arzt ein Betäubungsmittel auf den hinteren Teil des Rachens sprühen, um den Husten- oder Würgereiz zu unterdrücken.) An der Spitze des Endoskops befindet sich eine Kamera, mit der Ärzte das Mageninnere ansehen und entscheiden können, wo die PEG-Sonde platziert werden soll. Anschließend wird die PEG-Sonde über einen kleinen Schnitt in den Bauch eingeführt. Vor dem Verfahren müssen die Patienten nüchtern sein. Essen und Trinken ist bis nach der Endoskopie nur mit Einschränkungen möglich, bis der Würgereflex wieder funktioniert.

Gastrostomie-Sonde Bild

Kann eine PEG-Sonde nicht gelegt werden, kann mithilfe eines operativen Eingriffs eine Ernährungssonde direkt in den Magen oder Dünndarm eingelegt werden. Dieses Verfahren kann auf folgende verschiedene Weise durchgeführt werden: