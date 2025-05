Nahrungsmittelzusätze und -verunreinigungen

Substanzen wie Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Antioxidantien und Stabilisatoren werden einem Lebensmittel oft zu folgenden Zwecken zugesetzt:

Erleichterung der Verarbeitung von Lebensmitteln

Haltbarmachung der Lebensmittel

Verhinderung der Kontamination durch Mikroorganismen, folglich Verhinderung von Nahrungsmittelvergiftungen

Verbesserung des Geschmacks, Auffrischung der Farbe oder Verstärkung des Aromas für eine ansprechendere Qualität der Lebensmittel

In kommerziell hergestellten Nahrungsmitteln ist die Menge zugesetzter Stoffe gesetzlich auf ein Maß beschränkt, das sich in Labortests als sicher erwiesen hat. Jedoch ist es oft kompliziert, die Vorteile von Zusätzen gegenüber den Risiken abzuwägen. So verbessert zum Beispiel Nitrit, das zur Herstellung von Sülze verwendet wird, nicht nur das Aroma von Gerichten, sondern verhindert auch das Wachstum von Botulismus-Bakterien. Gleichzeitig wandelt sich Nitrit jedoch auch in Nitrosamine um, die bei Tieren Krebs verursachen können. Andererseits ist die Sülzgerichten zugesetzte Nitritmenge gegenüber den natürlicherweise in Lebensmitteln enthaltenen Nitraten, die im Speichel in Nitrit umgewandelt werden, vergleichsweise gering.

In seltenen Fällen können Zusätze, beispielsweise Sulfite, allergische Reaktionen auslösen. Sulfite, die natürlicherweise in Weinen vorkommen, werden beispielsweise Trockenfrüchten und getrockneten Kartoffeln als Konservierungsstoffe zugesetzt.