Kohlenhydrate, Proteine und Fette

Der Körper kann bestimmte Fettsäuren bei Bedarf herstellen (synthetisieren). Andere, die sogenannten essenziellen Fettsäuren, können nicht synthetisiert werden und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie machen bei normaler Ernährung etwa 7 Prozent des Fettverbrauchs und etwa 3 Prozent der täglichen Gesamtkalorien aus (etwa 8 Gramm). Zu den essenziellen Fettsäuren gehören Linolsäure und Linolensäure, die in bestimmten pflanzlichen Ölen enthalten sind. Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, zwei für die Gehirnentwicklung essenzielle Fettsäuren, können aus Linolensäure synthetisiert werden. Sie sind jedoch auch in effizienterer Form in bestimmten Fetten von Meeresfischen enthalten.

Linolsäure und Arachidonsäure sind Omega-6-Fettsäuren. Alpha-Linolensäure, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure sind Omega-3-Fettsäuren. Eine an Omega-3-Fettsäuren reiche Ernährung kann das Risiko einer Atherosklerose (einschließlich koronarer Herzkrankheit) reduzieren. Die Seeforelle und bestimmte Tiefseefische enthalten große Mengen von Omega-3-Fettsäuren. (Frauen, die schwanger sind oder stillen, sollten Fisch mit niedrigem Quecksilbergehalt wählen. Siehe Quecksilber in Fisch und Meeresfrüchten für weitere Informationen.) In den Vereinigten Staaten nehmen die Menschen meist genügend Omega-6-Fettsäuren zu sich, die in den für zahlreiche industriell hergestellte Nahrungsmittel verwendeten Ölen enthalten sind. Sie nehmen jedoch nicht genügend Omega-3-Fettsäuren zu sich. Die empfohlene Aufnahme von essenziellen Fettsäuren kann täglich mit 2 bis 3 Esslöffeln pflanzlichem Fett oder durch zweimal wöchentlichen Verzehr von knapp 100 Gramm Fettfisch wie Lachs gedeckt werden.