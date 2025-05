Harvard T.H. Chan School of Public Health

Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

Eine Kalorie ist eine Maßeinheit für Energie. Nahrungsmittel enthalten Kalorien. Das heißt, Nahrungsmittel versorgen den Körper mit Energie, die freigesetzt wird, wenn die Nahrungsbestandteile während der Verdauung aufgespalten werden. Diese Energie benötigen die Zellen für ihre Funktionen, darunter den Aufbau von Proteinen und anderen Substanzen, die der Körper benötigt. Die Energie kann sofort genutzt oder zur späteren Verwendung gespeichert werden.

Nahrungsmittel werden möglicherweise nicht vollständig vom Körper aufgenommen (absorbiert). In diesem Fall kann der Körper nicht alle in der Nahrung enthaltenen Kalorien als Energie nutzen.

Wenn die Energiezufuhr – die Anzahl der über die Nahrung aufgenommenen Kalorien – den aktuellen Bedarf des Körpers überschreitet, speichert der Körper die überschüssige Energie. Die meiste überschüssige Energie wird als Fett gespeichert. Einen Teil speichert der Körper in Form von Kohlenhydraten meist in Leber und Muskeln. Die Folge davon ist eine Gewichtszunahme.

Wussten Sie ...

Wenn gegenüber dem Bedarf des Körpers zu wenige Kalorien aufgenommen werden, beginnt der Körper die in der Leber und den Muskeln gespeicherten Kohlenhydrate zu verwenden. Da der Körper gespeicherte Kohlenhydrate schnell aktiviert und dabei auch Wasser freisetzt, verliert er anfangs rasch an Gewicht. Allerdings hält die kleine Kohlenhydratreserve nur kurze Zeit vor. Anschließend verbraucht der Körper seine Fettreserven. Da Fett mehr Energie pro Kilogramm enthält, verläuft die Gewichtsabnahme bei der Energiegewinnung durch Fettabbau langsamer. Da der Körper umfangreiche Fettreserven hat, kann er aus ihnen meist für längere Zeit Energie bereitstellen.

Eiweiß (Protein) kann ebenfalls verloren gehen, typischerweise jedoch in kleineren Mengen als Kohlenhydrate und Fette. Außerdem scheint der Verlust von Eiweiß (Protein) bei dünnen Menschen tendenziell geringer auszufallen als bei übergewichtigen Menschen. Nur bei länger dauernden, drastischen Einschränkungen der Energiezufuhr greift der Körper in großem Maße auf körpereigenes Eiweiß zurück. Bei vollkommenem Hungern eines normal ernährten Menschen tritt der Tod in 8 bis 12 Wochen ein.

Wie sich die Kalorien der Nahrung messen lassen