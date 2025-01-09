Hämosiderose bezeichnet eine übermäßige Ansammlung von Eiseneinlagerungen (Hämosiderin) im Gewebe mit geringer oder keiner Schädigung der Organe.

(Siehe auch Überblick über Eisenüberlastung.)

Häufig tritt Hämosiderose in der Lunge, der Leber, der Milz, dem Knochenmark und den Nieren auf. Ursachen der Hämosiderose können sein:

Direkte Einblutung in das Gewebe, gefolgt vom Abbau der roten Blutkörperchen und der Freisetzung von Eisen in das Gewebe

Abbau der roten Blutkörperchen in den Blutgefäßen, was zu einer Freisetzung von Eisen ins Blut führt, gefolgt von einer Eisenansammlung in den Nieren, da die Nieren Abfallprodukte aus dem Blut filtern

Die Organe können durch die Eiseneinlagerungen geschädigt werden; dies kommt in der Regel aber nicht vor. Das Ausmaß des Schadens hängt von der Menge der Eiseneinlagerungen in den Organen ab. Bei manchen Patienten kommt es zu keinen Schädigungen, bei anderen zu leichten. Eine durch Blutungen und den Abbau roter Blutkörperchen verursachte Hämosiderose erfordert für gewöhnlich keine Behandlung.

Wenn es zu Blutungen in einem Organ kommt, beispielsweise in der Lunge von Patienten mit bestimmten Lungenerkrankungen, bleibt das Eisen aus den Blutkörperchen häufig in dem Organ. Abhängig von der verbleibenden Eisenmenge in der Lunge sind entweder keine Probleme oder Lungenschäden in unterschiedlichem Ausmaß zu erwarten.

Erkrankungen, die eine über einen längeren Zeitraum anhaltende Entzündung verursachen, wie z. B. nicht alkoholische Fettleber (nun metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung genannt) und das metabolische Syndrom, können eine Hämosiderose verursachen.

Liegt eine Erkrankung vor, die zu einem übermäßigen Abbau roter Blutkörperchen in den Blutgefäßen führt (z. B. hämolytische Anämie), kann sich das von den roten Blutkörperchen freigesetzte Eisen in den Nieren ablagern (renale Hämosiderose). Die meisten Fälle einer renalen Hämosiderose verursachen keine Nierenschäden.

Hämosiderose kann auch durch eine übermäßige Eisenaufnahme verursacht werden. Eine erhöhte Eisenaufnahme ist jedoch häufiger ein Merkmal der Hämochromatose, einer Erbkrankheit, bei der sich das aufgenommene Eisen in den Organen ansammelt und Schäden verursacht. Die Hämochromatose muss häufiger behandelt werden.