Hämochromatose ist erblich. Sie kann durch verschiedene Genmutationen verursacht werden.

Die häufigste Mutation verursacht:

Typ-1-Hämochromatose

Die Typ-1-Hämochromatose hängt mit der Mutation des HFE-Gens zusammen. (HFE ist für die Regulation des Eisengleichgewichts zuständig.) Sie tritt am häufigsten bei Menschen nordeuropäischer Abstammung auf. Ein Patient muss das mutierte Gen von beiden Eltern erben, um betroffen zu sein. Das HFE-Gen produziert ein Eiweiß, das den Eisengehalt im Blut misst. Eine Mutation des Gens sorgt dafür, dass zu viel Eisen aus der Ernährung aufgenommen wird.

Andere Mutationen verursachen ähnliche Erkrankungen.

Typ-2-Hämochromatose (auch als juvenile Hämochromatose bezeichnet)

Typ-3-Hämochromatose (auch als Transferrin-Rezeptor-2[ TFR2 ]-Mutations-Hämochromatose bezeichnet)

Typ-4-Hämochromatose (auch als Ferroportin-Krankheit bezeichnet)

Hypotransferrinämie

Aceruloplasminämie

Diese Mutationen wirken sich auf die normale Verwendung von Eisen im Körper aus und führen zu einer übermäßigen Ansammlung von Eisen in den Organen. Mutationen im TFR2-Gen zum Beispiel beeinträchtigen die Fähigkeit des Körpers, die Eisenaufnahme in bestimmten Zellen zu kontrollieren. Zwar unterscheiden sich die verschiedenen Typen der Hämochromatose und der Erkrankungen eisentransportierender Proteine nach dem Alter, in dem sie auftreten, aber die Symptome und Komplikationen der Eisenüberlastung sind bei allen ähnlich.