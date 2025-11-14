الإجابة عن الأسئلة الشائعة حول التنكس البقعي المرتبط بالعمر

التنكس البقعي المرتبط بالسن (AMD أو ARMD) هو أحد أمراض الشبكية الأكثر شيوعًا بين كبار السن. وهو لا يؤدي إلى فقدان الرؤية بالكامل، ولكن AMD يضعف الرؤية في المنطقة المركزية من الشبكية. يمكن أن يتقدم ضعف البصر ويؤثر في النهاية على قدرة الشخص على القيادة والقراءة وحتى التعرف على الوجوه.

هناك أنواع مختلفة من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، ويمكن أن يتقدم بشكل مختلف بالنسبة لمختلف الأشخاص. بالنسبة لأي شخص تم تشخيص إصابته بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر أو يعتني بشخص مصاب بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، من الضروري فهم المزيد عن المرض وتأثيره على الحياة اليومية. فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ما هو التنكُّس البقعي المرتبط بالعمر؟

إذا فكرنا في العين مثل الكاميرا، فإن الشبكية تشبه الغشاء الذي يتحول فيه الضوء إلى إشارات كهربائية تُرسل إلى الدماغ. البقعة هي المنطقة المركزية والأكثر حيوية في الشبكية. ومع تقدم الأشخاص في العمر، يمكن أن تظهر لديهم بقع على البقعة المعروفة باسم الدروسين، والتي تشبه بقع تقدم العمر على الجلد. ونتيجة لذلك، تزول الرؤية المركزية وتفقد التفاصيل، وقد تبدو الخطوط المستقيمة متموجة.

ما الفرق بين التنكس البقعي الرطب والجاف المرتبط بالعمر؟

هناك نوعان من التنكس البقعي المرتبط بالعمر: جاف ورطب. يبدأ مرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر بالنوع الجاف. في حالة التنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر، والذي يتميز بترسبات الدروكسين، تصبح أنسجة البقعة رقيقة مع اختفاء الخلايا.

في حالة التنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر، يحدث فقدان الرؤية المركزية ببطء وبدون ألم على مدار سنوات. قد يعاني الأشخاص من أعراض قليلة أو لا تظهر عليهم أي أعراض، ولكن عندما تظهر عليهم الأعراض، فإنها غالبًا ما تحدث في كلتا العينين. ومع تقدم المرض، تحدث عادةً بقع مركزية عمياء (أورام اسكتلندية) ويمكن أن تضعف الرؤية بشدة في بعض الأحيان.

حوالي 10% إلى 15% من الأشخاص المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر الجاف يصابون بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر الرطب. يظهر التنكس البقعي المرتبط بالعمر الرطب عندما تنمو الأوعية الدموية غير الطبيعية تحت البقعة التالفة ويتسرب السائل والدم (ومن ثم يُوصف هذا الوصف بأنه "رطب"). تتسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية في حدوث فقدان البصر بسرعة. في النهاية، تتطور كومة من الأنسجة الندبية تحت البقعة. يظهر الشكل الرطب في عين واحدة أولاً ولكنه قد يؤثر في النهاية على كلتا العينين.

ما أسباب التنكس البقعي المرتبط بالعمر؟

لا يوجد سبب واحد معروف لمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر. وهي حالة تنكسية تتطور بمرور الوقت، غالبًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. يمكن أن يحدث في العائلات، على الرغم من أن وجود تاريخ عائلي لا يعني أن شخصًا ما سيصاب به بالتأكيد.

يمكن أن تزيد العديد من عوامل الخطر من احتمالية الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، بما في ذلك التدخين، وسوء التغذية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يمكن الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر؟

تشمل أفضل الطرق للحد من خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر تجنب التدخين، والتحكم في ضغط الدم، والحفاظ على النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وخاصةً نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأسماك والخضروات الخضراء الداكنة الورقية.

لا يوجد دليل إرشادي عام لفحص التنكس البقعي المرتبط بالعمر، ولكن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي يجب أن يخضعوا لفحص عيون موسع بدءًا من سن 50 عامًا تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي شخص تم تشخيص إصابته بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر زيارة طبيب عيون على الفور إذا لاحظ أي تغير في الرؤية. كلما تم الكشف عن التنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر وعلاجه مبكرًا، كانت فرص الحفاظ على البصر أفضل.

كيف يتم علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر؟

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالعمر المتوسط أو المتقدم في عين واحدة على الأقل، يوصى ببعض المكملات الغذائية (استنادًا إلى تركيبة AREDS2) للمساعدة في إبطاء تقدم المرض.

في الشكل الرطب لمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، يمكن حقن الأدوية مباشرةً في العين (الحقن داخل الجسم الزجاجي) لمنع تسرب الأوعية الدموية غير الطبيعية. تقلل هذه العلاجات بشكل كبير من خطر فقدان الرؤية ويمكن أن تحسن الرؤية المقروءة لدى حوالي ثلث المرضى.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان شديد في الرؤية بسبب التنكس البقعي المرتبط بالعمر، قد يقوم الأطباء أيضًا بما يلي:

إعطاء حقن إضافية في الجزء الخلفي من العين

استخدام علاجات الليزر أو العلاجات القائمة على الضوء لسد الأوعية الدموية غير الطبيعية

التوصية بالأدوات ذات الرؤية المنخفضة، مثل المكبرات أو نظارات القراءة الخاصة أو الأجهزة الإلكترونية

في حالات محددة، قم بزرع تلسكوب صغير داخل العين لتحسين الرؤية المركزية

هل لا يزال بإمكان الأشخاص المصابين بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر القيادة؟

من الشائع جدًا أن يقلق الأشخاص المصابون بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر من فقدان القدرة على القيادة، ومن المفهوم ذلك. القيادة أمر أساسي لاستقلال العديد من البالغين. الخبر السار هو أن معظم الأشخاص المصابين بمرض التنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر يحافظون على رؤية كافية لمواصلة القيادة بأمان والقراءة، خاصةً في المراحل المبكرة. ومع ذلك، فإن التنكس البقعي المرتبط بالعمر هو حالة تقدمية، لذا فإن المراقبة المنتظمة لأي تغيرات في الرؤية مهمة.

بالنسبة لمقدمي الرعاية، يتمثل المبدأ التوجيهي المفيد في: إذا شعرت بعدم الأمان كراكب أثناء قيادة أحد أفراد الأسرة المصاب بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، فقد حان الوقت لتشجيع طبيب العيون على إجراء تقييم.

بعيدًا عن القيادة، يمكن أن يؤثر التنكس البقعي المرتبط بالعمر على العديد من الأنشطة اليومية، ولكن هناك أدوات وموارد ممتازة لضعف الرؤية متاحة لدعم الرؤية القريبة والبعيدة. تتمثل الخطوة الأولى في مقابلة طبيب عيون، والذي يمكنه التوصية بالمساعدات المناسبة أو الرعاية المتخصصة بناءً على الرؤية الحالية للفرد.

هذا مجال سريع التقدم. تظهر العلاجات والتقنيات الجديدة طوال الوقت. حتى مع فقدان الرؤية، هناك سبب حقيقي للبقاء متفائلًا.

