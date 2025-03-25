احتلت متلازمة كوشينغ عناوين الصحف مؤخرًا بعد تشخيص إصابة أحد المشاهير بهذه الحالة النادرة نسبيًا. يعاني المرضى المصابون بمتلازمة كوشينغ من كمية كبيرة جدًا من الهرمون الكظري المسمى الكورتيزول، والذي يمكن أن يسبب تغيرات في المظهر البدني والحالات الطبية المهددة للحياة. نظرًا للتغطية الأخيرة للأعراض المعلّمة لمتلازمة كوشينغ وتأثيراتها على الجسم، قد ينتاب المرضى الفضول بشأن الحالة والخطوات التي يجب اتخاذها إذا كانوا معرضين للخطر.

فيما يلي إجابات لبعض أسئلة المريض الأكثر إلحاحًا حول متلازمة كوشينغ.

1. ما هي أسباب متلازمة كوشينغ؟

تفرز الغدد الكظرية الهرمونات التي تساعد على التحكم في ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وتوازن الماء والملح، والاستجابة للإجهاد، وغير ذلك الكثير. تحدث متلازمة كوشينغ عندما تفرز هذه الغدد الكثير من هرمون الكورتيزول، أو عندما تأخذ هرمونًا مثل الكورتيزول.

وعادةً ما يكون لهذا أحد السببين:

ورم في الغدد الكظرية أو سرطان في جزء آخر من الجسم

تناول دواء كورتيكوستيرويد لفترة طويلة

تُوصف الكورتيكوستيرويدات (التي يُشار إليها غالبًا باسم الستيرويدات) للحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك اضطرابات الالتهاب والحساسية والمناعة الذاتية.

من المهم’ ملاحظة أن متلازمة كوشينغ تختلف عن مرض كوشينغ. يشير مرض كوشينغ تحديدًا إلى متلازمة كوشينغ التي لها سبب محدد - فرط تحفيز الغدد الكظرية بسبب ورم الغدة النخامية.

في بعض الأحيان، يعتقد المرضى أنه نظرًا لأن الكورتيزول هرمون إجهاد، فإن مرض كوشينغ لديهم ينجم عن الإجهاد في الحياة. هذا’ ليس حقيقيًا. لا ’يوجد دليل على أن أي نمط حياة معين يسبب متلازمة كوشينغ.

2. ما هي أعراض متلازمة كوشينغ؟

الكورتيزول هرمون أساسي في الجسم. يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الأدوية إلى حدوث العديد من التغييرات، والتي من بينها زيادة معدل السكر في الدم والكوليسترول. تغيرُ الكورتيكوستيرويداتُ أيضًا كمية الدهون في الجسم وتوزيعها.

تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة كوشينغ ما يلي:

وجه مستدير كبير (يسمى “وجه القمر”)

كميات كبيرة من الدهون في البطن والدهون في الجزء العلوي من ظهرك (تسمى "حدبة الجاموس")

جلد رفيع يصاب بالكدمات بسهولة ويلتئم ببطء

خطوط أرجوانية تشبه علامات التمدد على صدرك وبطنك

التعب بسهولة

في بعض الأحيان، يزيد شعر الوجه والجسم

لدى الإناث، وأحيانًا يتساقط الشعر من رأسهن

وبمرور الوقت، تزيد مستويات الكورتيكوستيرويدات المرتفعة من معدل ضغط الدم (فرط ضغط الدم)، وتضعف العظام (هشاشة العظام)، وتقلل من مقاومة العدوى. يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى، ومرض السكري، والجلطات الدموية في الأوردة، وقد تحدث اضطرابات وأعراض نفسية، بما في ذلك الاكتئاب والهلوسة.

يمكن أن تكون متلازمة كوشينغ مهددة للحياة. سيؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى خفض مستوى البوتاسيوم، مما قد يسبب مشكلات في القلب. ستكبت المستويات العالية جدًا من الكورتيزول الجهازَ المناعي، ويمكن أن يصاب مرضى متلازمة كوشينغ فجأة بعدوى كانوا سيكافحونها بسهولة.

3. ما الذي يمكنني توقعه في موعد’ الطبيب لعلاج متلازمة كوشينغ؟

بالنسبة للمرضى الذين لا يتناولون مستويات عالية من الستيرويدات، فإن متلازمة كوشينغ نادرة، ويمكن أن يكون للعديد من الأعراض أسباب أخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون التغيرات الفيزيائية مؤشرًا جيدًا على متلازمة كوشينغ.

غالبًا ما يلاحظ المرضى التغيرات في المظهر الجسدي، مما يدفعهم إلى زيارة الطبيب. إذا كنت’ تعاني من هذه الأعراض، فمن الجيد أن’ تزور طبيب الرعاية الأولية على الفور. أحضر بعض الصور لنفسك منذ بضع سنوات حتى يتمكن الأطباء من معرفة كيف تغيّر جسمك. سيسأل الأطباء أيضًا عن أي شيء يمكن أن يزيد من مستويات الستيرويد، مثل استخدام الكريمات مع الستيرويدات أو الستيرويدات المستنشقة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات الترفيهية.

إذا اشتبه الطبيب في ارتفاع مستويات الكورتيزول، فهناك بعض الطرق التي يمكنه استخدامها لتشخيص المشكلة وتحديد ما إذا كان المريض يعاني من متلازمة كوشينغ. وقد يشمل ذلك قياس مستويات الكورتيزول في اللعاب و/أو البول و/أو الدم، أو تناول أدوية لتثبيط مستويات الكورتيزول مؤقتًا، أو إجراء اختبارات تصويرية.

بمجرد تشخيص المريض بمتلازمة كوشينغ، من’ المهم زيارة اختصاصيٍ للحصول على مزيد من التوجيه والعلاج. سيعتمد العلاج على ما إذا كانت المشكلة في الغدد الكظرية أو الغدة النخامية أو في أي مكان آخر. بالنسبة لمن يتناولون الستيرويدات، قد يوصي الأطباء بتغيير الدواء. قد تشمل العلاجات الأخرى اتباعَ نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والبوتاسيوم، أو الأدوية التي تقلل من مستويات الكورتيزول أو تمنع آثار الكورتيزول، أو الجراحة أو العلاج الإشعاعي.

قد يصاب الأشخاص الذين تم استئصال الغدد الكظرية لديهم كعلاج لمرض كوشينغ الذي لم يُشفَ بالجراحة و/أو الإشعاع على الغدة النخامية بمتلازمة نيلسون، حيث يتضخم ورم الغدة النخامية ويصبح صباغًا.

4. هل من الآمن تناول الستيرويدات؟

يمكن أن تكون الستيرويدات علاجًا مغيّرًا لقواعد اللعبة للعديد من المرضى، ولكنها عرضة لخطر الآثار الجانبية. يجب تناولها حسب الوصفة الطبية. لا يتوقف الأطباء أبدًا عن استخدام الكورتيكوستيرويدات فجأة إذا كان الأشخاص يتناولونها لأكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع. بدلاً من ذلك، يقلل الأطباء (يخفضون) الجرعة تدريجيًا على مدار أسابيع وأحيانًا أشهر.