يُشكل الهيكل العظمي الإطار العام للجسد.فهو يعطي الجسم شكله، ويحمي الأعضاء الداخلية، ويسمح بالحركة.تحدث الحركة من خلال تداخل عمل العظام مع العضلات، والأربطة، والأوتار.ولكن، يُمكن للإصابات المفاجئة أو الإجهاد البدني المُتكرِّر أن يلحق الضرر بالأوتار التي تربط العضلات بالعظام.فعلى سَبيل المثال، تؤثر إحدى الإصابات الشائعة في الوتر الذي يثبِّت العضلة الكعبرية الباسطة للرسغ لساعد اليد (extensor carpi radialis) مع لقيمة المرفق (epicondyle).ونظرًا إلى أنَّ هذه العضلة تُستخدَم لسحب اليد إلى الخلف، كما هيَ الحال في ضربة التنس الخلفية (backhand)، فغالبًا ما تُسمَّى الإصابة "مرفق التنس". تُؤدِّي الحركاتُ المتكررة في أثناء لعبة التنس، وكذلك في أثناء الرسم أو العديد من المهام الأخرى، إلى الضغط على هذا الوتر والتسبب بتمزقات صغيرة.يمكن أن يحدث الالتهاب أو التهاب الأوتار بعد ذلك، ويكون مصحوبًا بألم في الجزء الخارجي من الذراع بالقرب من المرفق.تنطوي مُعالجةُ مرفق التنس على الراحة وتثبيت الذراع.كما قد تكون الدعامة مفيدةً بشكلٍ رئيسي لأنها تمنع تحريك المرفق.