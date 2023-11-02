1.اجلس مع بسط الساق المعنيَّة.

2.قم بتقليص العَضَلَة الرُّباعِيَّة الرُّؤوسِ الموجودة على الجزء الأمامي من الطرف السفلي لدفع الركبة للخلف نحو الأرض أو الطاولة.

3.استمر في كل تمرين لمدة 30 ثانية.

4.قُم بمجموعة واحدة من هذه الحركة تُكرَّر 10 مرَّات، كل ساعة.

5.إرشادات خاصَّة