في أثناء الحمل، يكون السبيل المعوي عند الجنين مُبطنًا بمادة بُرازية خضراء داكنة تُدعى العقي.في أثناء وجود الجنين في الرحم، هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من حركة الأمعاء واسترخاء المصرة الشرجية.يؤدي ذلك إلى تسرب العقي إلى السائل الأمنيوسي.عند حدوث ذلك، يمتزج السائل الأمنيوسي والعقي مشكلان سائلًا سميكًا ذو لون أخضر.

قد تحدثَ مُتلازمة شَفطُ العِقي إذا كان الطفل يشرق أو يستنشق في أثناء المخاض والولادة، مما يؤدي إلى دخول مزيج العقي إلى الرئتين.تُعدُّ الضَّائقة الجنينية والولادة المُتأخِّرة عن موعدها هما السببين الأكثر شيوعًا لحدوث استنشاق العقي، ولكنها أيضًا مرتبطة بصغر حجم الرضيع مقارنة مع عمره الحملي، ومضاعفات الحبل السر،ي والحالات الطبية المزمنة، والنمو الضعيف داخل الرحم.

قد يؤدي استنشاق العقي إلى حدوث انسداد جزئي أو كامل في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية عند الطفل.يعلق العقي في المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية عندما يزفر الطفل.وبذلك قد تتمدد الرئة المصابة بشكل مفرط.يمكن أن يؤدي التمدُّد المفرط لجزء من الرئة في النهاية إلى تمزق ثم انخماص الرئة.كما يؤدي العقي إلى تهيُّج المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية والرئتين عند الطفل.