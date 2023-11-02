يتكوَّن الجسمُ البشري من ملايين الخلايا التي تتباين بحجمها، وشكلها، ووظيفتها.الخلايا هي وحدات البناء للعديد من الأنسجة داخل الجسم.في الأنسجة السليمة، تتشكل خلايا جديدة في أثناء الانقسام الخلوي، وهي عملية تسمى التفتل أو الانقسام الفتيلي metosis.عندما تصبح الخلايا قديمة، فإنَّها "تدمر نفسها ذاتيًا" وتموت، وهي عملية تُسمَّى الاستماتة.ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق بين المعدل الذي تتشكَّل فيه الخلايا الجديدة والمعدل الذي تتموت فيه الخلايا القديمة.

يحدُث السرطان عند حدوث خلل في التوازن وتخرج الخلايا عن السيطرة.يمكن أن ينجم هذا الاضطراب عن النمو الخلوي غير المنضبط أو فقدان قدرة الخلية على التدمير الذاتي، مما يؤدي إلى تشكل كتلة من الخلايا، أو ورم.الورم الحميد أو غير السرطاني، هو النمو غير المنتظم للخلايا ذات المظهر الطبيعي.تتواجد هذه الخلايا في الموقع الأصلي للنمو.من جهة أخرى، يمكن للخلايا الخبيثة (السرطانية) أن تهاجر، أو تنتقل، إلى جزء آخر من الجسم عن طريق الدورة الدموية أو الجهاز اللمفي، وتشكل أورامًا جديدة في هذه المواقع.