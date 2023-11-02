ينبغي أن تكون الخلايا التائية (الخلايا اللمفاوية التائية)، باعتبارها جزءًا من نظام المراقبة المناعية، قادرة على التعرف على المواد التي لا تنتمي إلى الجسم (المستضدات الأجنبية).ولكنها لا تستطيع تمييز المستضد بشكل مباشر.وهي تحتاج إلى مساعدة من الخلية المقدمة للمستضد (مثل البلاعم أو الخلية التغصنية).

تقوم الخلية المقدمة للمستضد بابتلاع المستضد.ثمَّ تقوم الإنزيمات الموجودة في الخلية بتفكيك المُستضد إلى شظايا، والتي تتحد مع جزيئات التعرُّف في الخلية، والتي تُسمَّى جزيئات مُعقَّد التوافق النسيجي الرئيسي، أو مُستضدَّات الكريات البيض البشرية (HLAs).تتحرك الشظية المتحدة HLA مع المستضد إلى سطح الخلية المقدمة للمستضد حيث تتعرف عليه المستقبلات على الخلية التائية.